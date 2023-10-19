«Инфосистемы джет» и HeadHunter узнали, чем руководствуются ИТ-специалисты при выборе работодателя

«Инфосистемы джет» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru опросили почти тысячу ИТ-специалистов из 30 отраслей, чтобы выявить, какие требования к работодателям они предъявляют и чем руководствуются при увольнении. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

По результатам опроса, для большей части ИТ-специалистов при поиске новой работы важны интересные задачи и проекты (54%), а также возможность карьерного роста и увеличения дохода (53%). В остальном при выборе работодателя респонденты обращают внимание на гибкий график (28%), возможность обучения и повышения квалификации (23%), наличие бонусов и премий (18%), отзывы об организации (18%), личность будущего руководителя (16%) и наличие ИТ-аккредитации (14%). Реже всего опрошенные среди важных факторов называли достойный соцпакет (13%), современный офис и оборудование (8%) и рекомендации друзей (6%).

При этом при прочих равных условиях большая часть ИТ-специалистов (77%) выберут коммерческую организацию, 14% — государственную, 9% — стартап.

Основными факторами для ухода с прошлого места работы оказались низкая зарплата (41%) и отсутствие профессионального и карьерного роста (38%). Среди других причин для увольнения респонденты выделили: неинтересные задачи (24%), получение более интересного предложения от другой компании (20%), отсутствие взаимопонимания с руководителем (15%), неподходящую атмосферу в коллективе (15%), бюрократию (13%), отсутствие гибридного или удаленного режима работы (13%). По результатам исследования оказалось, что меньше всего на желание уйти влияют слаборазвитая корпоративная культура (8%) и неудобное месторасположение офиса (5%).

В числе респондентов были представители более чем 30 отраслей экономики, включая ИТ (35%), финансы (11%), госсектор (5%), здравоохранение (4,5%), ритейл (4%) и др. Среди опрошенных преобладали специалисты уровней middle (38%) и senior (23%).

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«Инфосистемы джет» — с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более двух тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России, №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (Cnews 2022г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

HeadHunter (hh.ru) — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter — аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний России.