ДОМ.РФ оценил дефицит кадров для внедрения ИИ в России в 10 тыс. специалистов

Развитие технологий искусственного интеллекта в России сдерживается существенным дефицитом квалифицированных кадров. Об этом заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По оценке ДОМ.РФ, сейчас нехватка профильных специалистов оценивается не менее чем в 10 тыс. человек. Особенно серьезно это касается специалистов категорий middle и senior.

«Если трудности с железом и ПО так или иначе можно решить, то с кадрами все сложнее. Именно люди создают технологии. И если у нас не будет инженеров, то можно и не говорить о каком-либо развитии технологий. Необходима комплексная государственная программа по подготовке кадров, особенно кадров инженерных, физико-математических. В России мощная техническая школа и важно сохранить эту базу, тем более, что сейчас видно, какой дефицит специалистов мы видим на рынке», - отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Говоря о других препятствиях на пути развития ИИ в стране, Николай Козак назвал риски технологической дискриминации и необходимость эффективного регулирования. «Нужно выработать четкие правила игры, но сохранить возможности для развития одного из самых перспективных направлений в ИТ-секторе. С участием государства, бизнеса и потребителя здесь нужно найти правильный баланс», - подчеркнул он.