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16-18 ноября, Конференция TeamTalk 2023: Интегрированное бизнес-планирование на платформе Optimacros

С 16 по 18 ноября в Москве состоится масштабная конференция «TeamTalk 2023. Корпоративное планирование: успешные кейсы и отраслевая практика на платформе Optimacros». Организатор мероприятия – компания OptiTeam, российский интегратор с самой крупной практикой внедрения платформы Optimacros.

TeamTalk — это площадка для обмена опытом, обсуждения историй успеха и лучших практик автоматизации задач корпоративного планирования и бюджетирования. Конференция соберет профессионалов в сфере бизнес-планирования из числа ключевых экспертов и руководителей ведущих компаний российского рынка.

Ключевая тема конференции — применение технологий и функционала платформы Optimacros для решения задач импортозамещения систем EPM/CPM-класса. Представители корпоративного сектора смогут оценить преимущества платформы для задач импортозамещения таких западных вендоров как Anaplan, IBM, Oracle, SAP, Microsoft Power BI и других.

Мероприятие объединит действующих и заинтересованных в задачах автоматизации корпоративного планирования заказчиков, партнеров компании OptiTeam, представителей органов власти и экспертов крупнейших компаний. Среди ключевых спикеров и партнеров конференции — представители крупных российских компаний – Тинькофф, ПИК, NovaBev Group и многие другие.

В программе конференции — выступления экспертов с отраслевыми бизнес-кейсами, бизнес-завтрак с основателем компании Optimacros, тематические круглые столы с экспертами OptiTeam, Хакатон TeamChallenge2023 и Архитектурный баттл.

Во время деловой части программы успешным опытом автоматизации задач с помощью платформы Optimacros поделятся клиенты OptiTeam, представляющие передовые и наиболее инновационные компании в своих отраслях. Участники конференции смогут задать вопросы по каждому бизнес-кейсу основной повестки мероприятия.

Хакатон TeamChallenge — командное соревнование по автоматизации отраслевых бизнес-задач на платформе Optimacros силами архитекторов и бизнес-аналитиков OptiTeam. Предложить задачу для команд Хакатона может любая авторизованная для участия в работе конференции компания. Организационно, Хакатон будет проходить параллельно деловой части предстоящего мероприятия TeamTalk 2023.

Для тех, кто недостаточно знаком с экосистемой Optimacros, мероприятие позволит оценить возможности нашей платформы как инструмента для решения задач финансового блока, прогнозирования спроса, коммерческого планирования, управления логистикой, управления инвестиционными проектами, HR планирования и в целом технологической базы для построения в компании системы интегрированного планирования.

Конференция пройдет с 16 по 18 ноября в центре Москве. Регистрация доступна на сайте конференции optiteam.ru/teamtalk/

Приглашаем на мероприятие:

  • руководителей финансовых подразделений, максимально вовлеченных в задачи корпоративного планирования;
  • руководителей коммерческого департамента, производства, логистики, маркетинга и HR, заинтересованных в тесной координации усилий со смежными подразделениями;
  • собственников и акционеров, заинтересованных в повышении эффективности и управляемости своего бизнеса.
erid:Kra23TbhGРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ОптиТим Консалтинг»ИНН/ОГРН: 7715701328/1087746630663Сайт: https://optiteam.ru/

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