26 октября в Москве в Double Space встретятся все игроки цифровизации — заказчики, интеграторы, вендоры, чтобы найти контакт и достигнуть взаимной гравитации

Уже послезавтра, 26 октября, состоится «Digital Day: притяжение лидеров цифрового развития» — конференция, организованная FCongress и Orion soft при поддержке Forbes Russia.

Digital Day объединит ведущих российских ИТ-производителей, системных интеграторов и ИТ-директоров передовых компаний различных отраслей экономики: энергетики, розничной торговли, нефтегаза, финансового сектора, транспорта, логистики и других.

Поговорим о ценности технологических коллабораций, зрелости российских ИТ-решений, современных методах обеспечения информационной безопасности, трендах в стратегическом планировании на 2024 год.

В рамках конференции:

По следам цифровой адаптации. Тренды в стратегическом планировании на 2024 год.

Специальное выступление. Вперед в будущее.

Зрелость российских ИТ-решений.

Кооперация в ИТ. Взгляд на концепцию совместимости производителей и разработчиков ИТ

Безопасная среда. Управление кибер-рисками в новых условиях.

Кейсы перехода на РФ-решения от ключевых заказчиков.

Вас ждут:

планы и стратегии лидеров ИТ-индустрии, которые зададут тренды на следующие 3-5 лет;

ИТ-индустрии, которые зададут тренды на следующие 3-5 лет; прорывные идеи , новые ИТ-решения в рамках перестройки цифрового ландшафта;

, новые ИТ-решения в рамках перестройки цифрового ландшафта; личный опыт, примеры импортозамещения, рекомендации и советы от ИТ-директоров передовых компаний (от ритейла до энергетики);

от ИТ-директоров передовых компаний (от ритейла до энергетики); открытый диалог с регуляторами, российскими интеграторами и ведущими игроками цифрового рынка.

Среди спикеров топ-менеджмент: МТС, КРОК, Ozon, Московская биржа, Т плюс, Positive Technologies, Yadro, Astra, Aquarius, Северсталь, «Полюс Диджитал», «Инвитро», «ГК «Самолет», Inventive Retail Group, МКБ, Ассоциация ФинТех, Ассоциация больших данных, Международный аэропорт Шереметьево, Газпром Добыча Ямбург и многие другие.

По вопросам участия — Екатерина Алексаночкина aleksanochkina@forbes.ru



По аккредитации СМИ— Екатерина Власенкова vlasenkova@forbes.ru

Сайт: https://fcongress.timepad.ru/event/2590498/?utm_refcode=dc5e23bbf979165080157233467df487ab50e980

Организатор: Orion soft & FCongress

Дата проведения: 26.10.2023

Место проведения: Москва, Double Space