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26 октября в Москве в Double Space встретятся все игроки цифровизации — заказчики, интеграторы, вендоры, чтобы найти контакт и достигнуть взаимной гравитации

Уже послезавтра, 26 октября, состоится «Digital Day: притяжение лидеров цифрового развития» — конференция, организованная FCongress и Orion soft при поддержке Forbes Russia.

Digital Day объединит ведущих российских ИТ-производителей, системных интеграторов и ИТ-директоров передовых компаний различных отраслей экономики: энергетики, розничной торговли, нефтегаза, финансового сектора, транспорта, логистики и других.

Поговорим о ценности технологических коллабораций, зрелости российских ИТ-решений, современных методах обеспечения информационной безопасности, трендах в стратегическом планировании на 2024 год.

В рамках конференции:

  • По следам цифровой адаптации. Тренды в стратегическом планировании на 2024 год.
  • Специальное выступление. Вперед в будущее.
  • Зрелость российских ИТ-решений.
  • Кооперация в ИТ. Взгляд на концепцию совместимости производителей и разработчиков ИТ
  • Безопасная среда. Управление кибер-рисками в новых условиях.
  • Кейсы перехода на РФ-решения от ключевых заказчиков.

Вас ждут:

  • планы и стратегии лидеров ИТ-индустрии, которые зададут тренды на следующие 3-5 лет;
  • прорывные идеи, новые ИТ-решения в рамках перестройки цифрового ландшафта;
  • личный опыт, примеры импортозамещения, рекомендации и советы от ИТ-директоров передовых компаний (от ритейла до энергетики);
  • открытый диалог с регуляторами, российскими интеграторами и ведущими игроками цифрового рынка.

Среди спикеров топ-менеджмент: МТС, КРОК, Ozon, Московская биржа, Т плюс, Positive Technologies, Yadro, Astra, Aquarius, Северсталь, «Полюс Диджитал», «Инвитро», «ГК «Самолет», Inventive Retail Group, МКБ, Ассоциация ФинТех, Ассоциация больших данных, Международный аэропорт Шереметьево, Газпром Добыча Ямбург и многие другие.

По вопросам участия — Екатерина Алексаночкина aleksanochkina@forbes.ru

По аккредитации СМИ— Екатерина Власенкова vlasenkova@forbes.ru

Сайт: https://fcongress.timepad.ru/event/2590498/?utm_refcode=dc5e23bbf979165080157233467df487ab50e980

Организатор: Orion soft & FCongress

Дата проведения: 26.10.2023

Место проведения: Москва, Double Space

erid:Kra24AHnCРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью ЭФ-КонгрессИНН/ОГРН: 9701161309/1207700308870Сайт: https://fcongress.forbes.ru/

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