26 октября в Москве в Double Space встретятся все игроки цифровизации — заказчики, интеграторы, вендоры, чтобы найти контакт и достигнуть взаимной гравитации
Уже послезавтра, 26 октября, состоится «Digital Day: притяжение лидеров цифрового развития» — конференция, организованная FCongress и Orion soft при поддержке Forbes Russia.
Digital Day объединит ведущих российских ИТ-производителей, системных интеграторов и ИТ-директоров передовых компаний различных отраслей экономики: энергетики, розничной торговли, нефтегаза, финансового сектора, транспорта, логистики и других.
Поговорим о ценности технологических коллабораций, зрелости российских ИТ-решений, современных методах обеспечения информационной безопасности, трендах в стратегическом планировании на 2024 год.
В рамках конференции:
- По следам цифровой адаптации. Тренды в стратегическом планировании на 2024 год.
- Специальное выступление. Вперед в будущее.
- Зрелость российских ИТ-решений.
- Кооперация в ИТ. Взгляд на концепцию совместимости производителей и разработчиков ИТ
- Безопасная среда. Управление кибер-рисками в новых условиях.
- Кейсы перехода на РФ-решения от ключевых заказчиков.
Вас ждут:
- планы и стратегии лидеров ИТ-индустрии, которые зададут тренды на следующие 3-5 лет;
- прорывные идеи, новые ИТ-решения в рамках перестройки цифрового ландшафта;
- личный опыт, примеры импортозамещения, рекомендации и советы от ИТ-директоров передовых компаний (от ритейла до энергетики);
- открытый диалог с регуляторами, российскими интеграторами и ведущими игроками цифрового рынка.
Среди спикеров топ-менеджмент: МТС, КРОК, Ozon, Московская биржа, Т плюс, Positive Technologies, Yadro, Astra, Aquarius, Северсталь, «Полюс Диджитал», «Инвитро», «ГК «Самолет», Inventive Retail Group, МКБ, Ассоциация ФинТех, Ассоциация больших данных, Международный аэропорт Шереметьево, Газпром Добыча Ямбург и многие другие.
По вопросам участия — Екатерина Алексаночкина aleksanochkina@forbes.ru
По аккредитации СМИ— Екатерина Власенкова vlasenkova@forbes.ru
Сайт: https://fcongress.timepad.ru/event/2590498/?utm_refcode=dc5e23bbf979165080157233467df487ab50e980
Организатор: Orion soft & FCongress
Дата проведения: 26.10.2023
Место проведения: Москва, Double Space■ erid:Kra24AHnCРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью ЭФ-КонгрессИНН/ОГРН: 9701161309/1207700308870Сайт: https://fcongress.forbes.ru/