Более 50% российских ИТ-компаний увеличили маркетинговый бюджет

Из них у 19% компаний этот показатель значительно вырос. К такому выводу пришло экспертное комьюнити «Продвигай ИТ» совместно с коммуникационным агентством PR Doctor в исследовании деятельности PR- и маркетинговых подразделений российских ИТ-компаний. Цель исследования — помочь им выстроить свою деятельность и добиться роста зрелости маркетинга на российском ИТ-рынке, а также повысить известность отечественных продуктов и доверие к ним. Об этом CNews сообщили представители PR Doctor.

В исследовании сделан акцент на маркетинговые бюджеты ведущих ИТ-компаний, самые используемые каналы продвижения, количество сотрудников маркетинговых и PR-отделов и др.

В России по состоянию на 2023 г. работает около 17 тыс. аккредитованных ИТ-компаний. Практически каждой из них необходимо подразделение, отвечающее за продвижение продуктов и услуг. У гигантов ИТ-рынка департаменты маркетинга насчитывают 100-150 специалистов. В небольших компаниях вопросами продвижения может заниматься один человек. По оценкам экспертного комьюнити «Продвигай ИТ», в российской ИТ-отрасли трудится около 20 тыс. специалистов, отвечающих за маркетинг, PR, рекламу и смежные области.

Эксперты также отмечают уровень внимания руководства ИТ-компаний к вопросам продвижения: 52% респондентов отмечают рост внимания руководства к маркетингу.

За последний год повысилась и численность маркетинговых отделов у 57% опрошенных ИТ-компаний. У 17% из них — команда по продвижению выросла значительно. Это один из признаков того, что ИТ-компании стали уделять маркетингу больше внимания.

Более 50% компаний расширили бы маркетинговый штат за счёт привлечения PR-агентств, на 11% компаний больше воспользовались бы услугами фрилансеров.

Наиболее популярными темами для продвижения 82% отметили успешно реализованные проекты. На втором по популярности месте — выпуск или обновление собственных продуктов (70%). Далее идут технологическое визионерство (48%), первое лицо или ключевые топ-менеджеры (36%) и HR-бренд (30%).