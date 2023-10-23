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ГК «А101» инвестирует в инновации более 300 млн руб. в 2024 году

ГК «А101» направит на инновационные разработки более 300 млн руб. в 2024 г. Приоритетными направлениями для инвестиций станут совершенствование процесса информационного моделирования зданий, повышение эффективности строительных процессов, а также развитие сервисной экосистемы для жителей и резидентов коммерческих объектов на территории районов группы. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101».

Директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин: «К настоящему времени группа инвестировала в развитие целого ряда инновационноых проектов. В числе успешно реализованных решений – платформа для найма и администрирования линейного и временного персонала, которая позволяет существенно сократить расходы заказчика. Также, в рамках платформы реализована электронная система управления доступом на строительные площадки с FaceID и учетом рабочего времени».

В настоящее время ГК «А101» продолжает разработку мобильного приложения для резидентов бизнес-квартала «Прокшино». В нем можно будет арендовать рабочие места, удаленно управлять системой климат-контроля и доступа в здание. Кроме того, в нем появится маркетплейс дополнительных услуг от операторов торгово-сервисных объектов на территории бизнес-квартала.

Пилотные испытания проходит экосистема сервисов в сфере ЖКХ, которые управляющая компания «А101 комфорт» может предлагать жителям районов - как самостоятельно, так и силами привлеченных подрядчиков.

Директор по сервисам ГК «А101» Андрей Горбатенко: «За три года мы протестировали более 100 различных гипотез, которые в основном появлялись путем поиска и привлечения партнеров и команд разработчиков. Ряд проектов успешно работают в жилых районах ГК «А101». В части клиентских сервисов мы фокусируемся на прибыльных для бизнеса решениях, способствующих развитию инфраструктуры сервисов вокруг девелопера».

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ГК «А101» — российский девелопер, входит в перечень системообразующих предприятий России.

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