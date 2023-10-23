CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

«Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. CNews FORUM вновь станет площадкой для обсуждения цифрового развития экономики России. Мероприятие пройдет в гостинице Radisson «Славянская». «Ланит» выступит стратегическим партнером форума.

CNews FORUM 2023 будет состоять из двух частей – пленарной и сессионной, которая делится на шесть различных тематических секций. Свыше 1500 представителей бизнеса, ИТ-компаний и государственных ведомств примут участие в предстоящем мероприятии.

Директор технического департамента компании «Ланит-интеграция» Олег Аксенов выступит в пленарной сессии с докладом «У каждого своя гора. Как компании найти свой путь к импортонезависимости».

Также эксперты группы «Ланит» поделятся экспертизой в нескольких тематических секциях.

Директор департамента продуктовой разработки «Норбит» Александр Наймарк расскажет о цифровизации нестандартных бизнес-процессов с помощью отечественной low-code платформы, а заместитель генерального директора «Консист бизнес групп» Владимир Егоров – о решениях «Турбо» для бизнеса.

В секции «Цифровизация финансового сектора» заместитель директора по внедрению платформы и решений Lanit Document Management Константин Герман представит презентацию «Вредные советы. Цифровизация управления корпоративным контентом в банках».

Участники мероприятия смогут получить информацию о решениях группы «Ланит» на стендах дочерних компаний.

***

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

Америка готова запретить Apple Watch

Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще