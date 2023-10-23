Московское предприятие нарастило объем производства светодиодных экранов и медиафасадов на 24%

Московский производитель светодиодных экранов и медиафасадов HD Led Tech за девять месяцев 2023 г. увеличил объемы производства продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Предприятие работает на рынке более 10 лет и за это время реализовало свыше 20 тыс. проектов по всей России и СНГ. Сегодня производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до трех тысяч квадратных метров видеоэкранов. Предприятие продолжает развиваться и увеличивать объемы производства. Так, за три квартала 2023 г. здесь выпустили продукции на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Рост обусловлен в том числе уходом зарубежных компаний с отечественного рынка», – сказал Владислав Овчинский.

Кроме того, расширять ассортимент и наращивать выпуск продукции компании удается благодаря собственному производственному комплексу полного цикла. Так, предприятие не зависит от зарубежных поставок и может реализовывать масштабные проекты в кратчайшие сроки.

Продукцию компании устанавливают в государственных учреждениях и структурах, спортивных клубах и организациях, крупных предприятиях и фирмах, учебных заведениях, благотворительных фондах, банках.

«На нашем производстве работает 90 человек, в том числе 10 сотрудников в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы используем современное и надежное оборудование собственного производства. В условиях ухода многих иностранных вендоров с российского рынка существенная часть заказов теперь размещена у нас. Наблюдается тенденция замещения импортной продукции нашими разработками», – сказал основатель компании Михаил Крючков.