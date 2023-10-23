МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении Евгения Черешнева на должность члена правления, вице-президента по стратегии и инновациям. Валентина Нудьга назначена на должность члена правления, вице-президента по корпоративным и правовым вопросам, которую ранее занимал Алексей Барсегян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Евгений Черешнев ранее занимал должность исполнительного директора по стратегии и инновационному развитию МТС RED (блок кибербезопасности). Основатель центра перспективных разработок Future Crew, международный эксперт в области искусственного интеллекта, дата-менеджмента, кибербезопасности.

До прихода в МТС занимал позиции исполнительного вице-президента по цифровому бизнесу и члена правления ПАО «Вымпелком». В 2017 г. основал компанию BiolinkTech и стал ее генеральным директором. Автор шести международных патентов в профильных областях, автор книги-бестселлера «Форма жизни №4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта».

Валентина Нудьга пришла в МТС из европейского энергетического концерна Fortum, где в течение семи лет занимала должность заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам и комплаенс контролю российского дивизиона концерна.

Валентина обладает глубокой экспертизой в управлении операционными и стратегическими процессами, в выстраивании работы по различным направлениям правовой поддержки бизнеса как с нуля, так и в совершенствовании существующих в компании бизнес-процессов. Участвовала в реализации крупных российских и международных проектов в различных отраслях экономики.

Ранее работала директором по правовому обеспечению «Мегафон-ритейл» и директором по правовым вопросам компании Yota. Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1998 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.