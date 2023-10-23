Определены лучшие разработчики по системному программированию в конкурсе Open OS Challenge 2023

На прошедших выходных, 21-22 октября, на базе «СберУниверситета» состоялся финал конкурса по системному программированию операционных систем на базе Linux. Конкурс призван популяризировать использование и развитие открытых системных компонентов, являющихся основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel. Соревнование проходило с использованием Linux-дистрибутива OpenScaler.

Организаторами конкурса выступили российский разработчик программного обеспечения «СберТех» (цифровая облачная платформа Platform V), АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и российское открытое сообщество разработчиков OpenScaler. Соревнование прошло при поддержке компании «Скала^р» – разработчика и производителя модульной платформы для высоконагруженных информационных систем. Компания выполняет роль технологического контрибьютора для рынка корпоративной ИТ-инфраструктуры и поддерживает инициативы, которые содействуют усилению кадрового потенциала и инновационного развития страны.

Всего для участия в конкурсе зарегистрировались более 1200 дипломированных специалистов и студентов из России старше 18 лет. Во время отборочных этапов участники проверяли свои теоретические и практические знания в системном программировании для операционных систем на базе Linux-дистрибутива OpenScaler. 15 участников, показавших лучшие результаты на отборочных этапах, были приглашены в финал соревнований.

Финал проходил в очном формате в течение двух дней. Финалисты решали задачи по системному программированию.

Победителями стали:

1 место – Кириллов Григорий Евгеньевич, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург.

2 место – Атнагузин Кирилл Андреевич, Марийский радиомеханический техникум, Республика Марий Эл.

3 место – Семичастнов Константин Владиславович, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»,

г. Москва.

Победители получили денежные призы, а все участники – сертификаты, фирменные сувениры и уникальный опыт общения с экспертами и друг другом.

Все подробности о конкурсе, включая информацию о призах и результаты финала, можно найти на официальном сайте конкурса openscaler.braim.org.

Open OS Challenge 2023 останется ярким событием в истории поддержки и развития IT-специалистов России. «СберТех», ИТ-Планета, сообщество разработчиков OpenScaler и «Скала^р» благодарят всех участников и партнеров, сделавших этот конкурс возможным.