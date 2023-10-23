Развенчивая мифы: все об аутсорсинге в России

1 ноября 2023 г. в рамках осенней сессии CNews FORUM эксперты группы компаний Selecty проведут открытые консультации по всем вопросам, связанным с современными форматами подбора и предоставления ИТ-персонала. ГК Selecty, оказывая комплексные услуги по рекрутменту и аутсорсингу ИТ-специалистов с 2014 г., успела развенчать множество мифов о работе с вендорами. Очаровательные ИТ-ангелы Selecty встретят вас и проводят на стенд №26 в зале 3 (Мусоргский).

Согласно исследованиям MPG, в 2023 г. четыре из пяти работодателей в мире сообщали о сложностях с подбором сотрудников. При этом эксперты единогласно констатируют рост потребности в квалифицированном ИТ-персонале. Из-за растущего дефицита, более половины компаний готовы рассматривать специалистов из других стран. А по данным Statista, ожидается, что к 2027 г. рыночная стоимость аутсорсинга достигнет $587,3 трлн, что говорит о высоком интересе к заказной разработке со стороны крупных корпораций!

«Сколько стоит в граммах» аутсорсинг сегодня? Как сделать ценообразование прозрачным? Как собрать команду под проект в рекордно сжатые сроки? Насколько сложно и дорого перевести сотрудников в штат? Как мотивировать кандидатов, которые готовы работать в офисе, а не на удаленке? Как привлечь надежного вендора и получить быстрый доступ к необходимым технологиям, навыкам и опыту?

Получить ответы на все эти вопросы и обсудить способы масштабирования бизнеса за счет привлечения талантливых специалистов в команду вы сможете на стенде №26 ГК Selecty, в зале 3 (Мусоргский). Кроме того, каждый гость со счастливым билетом гарантировано получит оригинальный подарок.