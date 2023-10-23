«Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников

Инженеры частной космической компании «Спутникс» представили новый конструктор космического зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования различных небесных тел Солнечной системы. Такие аппараты изучают атмосферу, геологию, климат, наличие воды, чтобы, например, исследовать возможность присутствия жизни на других планетах.

В комплект образовательного конструктора входят система электропитания, бортовой вычислительный модуль, солнечные датчики и передатчики (УКВ, ВЧ), управляющий двигатель-маховик, модуль для интеграции полезной нагрузки, выдвижные солнечные панели и проч.

Особенность конструктора в том, что его архитектура аналогична архитектуре реальных космических аппаратов, что позволяет собрать реально действующий прототип. Конструктор космического зонда позволит получить навыки программирования бортовых систем и датчиков, изучить основы радиотехники и беспроводной связи, научиться управлять полетом зонда через центр управления полетом по радиосвязи, разрабатывать и интегрировать в зонд полезную нагрузку и многое другое.

«Мы являемся активными участниками сферы дополнительного космического образования, в рамках которой помогаем командам студентов и школьников осваивать различные дисциплины – от спутникостроения до передачи и обработки спутниковых данных, а также запускать в космос реальные научно-образовательные спутники. Наш популярный конструктор «Орбикрафт 3D» получили уже более 50 образовательных учреждений в 20 городах России. Уверен, что новая платформа будет не менее востребованной, так как расширяет возможности и области космических исследований», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

В числе учреждений, получивших конструкторы, разработанные инженерами «Спутникс», Центр проектной деятельности ДВФУ, кванториумы в Якутске, Красноярске и Ханты-Мансийске, образовательные центры «Сириус» в Сочи и Иркутске, Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий в Санкт-Петербурге и многие другие.