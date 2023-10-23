CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Т1 Cloud примет участие в форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра»

Провайдер облачных услуг T1 Cloud примет участие в XVI форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет 1 ноября 2023 года.

На мероприятии выступит Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud. Спикер расскажет, как облачные сервисы помогают ритейлерам оптимизировать затраты на инфраструктуру и разработку, а также увеличивать скорость вывода новых решений на рынок.

С каждым годом конкуренция бизнеса за конечного пользователя возрастает. Чтобы оставаться лидером отрасли, компаниям важно оперативно реагировать на изменения рынка, а именно — своевременно внедрять и улучшать цифровые продукты. В этом помогает облако — полезный инструмент, с которыми ритейлеры могут более эффективно развивать онлайн-торговлю и адаптировать ИТ-системы к пиковым нагрузкам. Т1 Cloud предлагает комплекс решений, который включает широкий набор продуктов для торгово-сервисных предприятий — от инфраструктурных до сетей доставки контента (CDN).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

Америка готова запретить Apple Watch

Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще