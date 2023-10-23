Т1 Cloud примет участие в форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра»

Провайдер облачных услуг T1 Cloud примет участие в XVI форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет 1 ноября 2023 года.

На мероприятии выступит Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud. Спикер расскажет, как облачные сервисы помогают ритейлерам оптимизировать затраты на инфраструктуру и разработку, а также увеличивать скорость вывода новых решений на рынок.

С каждым годом конкуренция бизнеса за конечного пользователя возрастает. Чтобы оставаться лидером отрасли, компаниям важно оперативно реагировать на изменения рынка, а именно — своевременно внедрять и улучшать цифровые продукты. В этом помогает облако — полезный инструмент, с которыми ритейлеры могут более эффективно развивать онлайн-торговлю и адаптировать ИТ-системы к пиковым нагрузкам. Т1 Cloud предлагает комплекс решений, который включает широкий набор продуктов для торгово-сервисных предприятий — от инфраструктурных до сетей доставки контента (CDN).