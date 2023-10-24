CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве

Auxo, российский ИТ-интегратор, объявил о партнерстве с российской ИТ-компанией Ediweb. Новое партнерство объединяет опыт и компетенции двух компаний для создания новых возможностей в сфере цифрового преобразования бизнеса.

Ediwebроссийская ИТ-компания, системный интегратор и разработчик B2B-сервисов, специализирующаяся на электронном документообороте и цифровой трансформации бизнес-процессов. Экосистема Ediweb адресована разнообразным отраслям, включая промышленность, транспорт, торговые сети, дистрибуторов, финансовые организации, телекоммуникационные компании и государственные органы. Ediweb предлагает собственные разработки и использует открытые технологии для обработки и хранения данных.

Партнерство между Auxo и Ediweb создает возможность для клиентов обеих компаний ускорить свой путь к цифровой трансформации, оптимизировать процессы, повысить эффективность и обеспечить конкурентоспособность на рынке.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Ediweb, которая разделяет наше стремление предоставлять первоклассные решения в области ИТ-интеграции. Совместно мы нацелены на изменение методов управления, разработки и распространения цифровых активов, что в конечном итоге поможет предприятиям процветать в эпоху цифровых технологий», – сказал Алексей Декало, генеральный директор Auxo.

«Это партнерство позволит нам предоставлять клиентам еще более полный спектр инновационных решений для оптимизации и модернизации их бизнес-процессов, – сказал Дмитрий Миняев, исполнительный директор Ediweb. – Мы считаем, что это партнерство поможет нам значительно расширить наши возможности и доступ к новым рынкам и клиентам. Мы рады сотрудничать с Auxo и уверены, что совместные усилия позволят нам достичь новых высот в цифровой трансформации бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников

Америка готова запретить Apple Watch

Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще