Auxo и Ediweb объявили о стратегическом партнерстве

Auxo, российский ИТ-интегратор, объявил о партнерстве с российской ИТ-компанией Ediweb. Новое партнерство объединяет опыт и компетенции двух компаний для создания новых возможностей в сфере цифрового преобразования бизнеса.

Ediweb – российская ИТ-компания, системный интегратор и разработчик B2B-сервисов, специализирующаяся на электронном документообороте и цифровой трансформации бизнес-процессов. Экосистема Ediweb адресована разнообразным отраслям, включая промышленность, транспорт, торговые сети, дистрибуторов, финансовые организации, телекоммуникационные компании и государственные органы. Ediweb предлагает собственные разработки и использует открытые технологии для обработки и хранения данных.

Партнерство между Auxo и Ediweb создает возможность для клиентов обеих компаний ускорить свой путь к цифровой трансформации, оптимизировать процессы, повысить эффективность и обеспечить конкурентоспособность на рынке.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Ediweb, которая разделяет наше стремление предоставлять первоклассные решения в области ИТ-интеграции. Совместно мы нацелены на изменение методов управления, разработки и распространения цифровых активов, что в конечном итоге поможет предприятиям процветать в эпоху цифровых технологий», – сказал Алексей Декало, генеральный директор Auxo.

«Это партнерство позволит нам предоставлять клиентам еще более полный спектр инновационных решений для оптимизации и модернизации их бизнес-процессов, – сказал Дмитрий Миняев, исполнительный директор Ediweb. – Мы считаем, что это партнерство поможет нам значительно расширить наши возможности и доступ к новым рынкам и клиентам. Мы рады сотрудничать с Auxo и уверены, что совместные усилия позволят нам достичь новых высот в цифровой трансформации бизнеса».