«Базальт СПО» и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Цель сотрудничества «Базальт СПО» и ТИУ — создание условий для реализации государственной политики в сфере популяризации российского программного обеспечения, увеличение доли отечественного ПО в российских образовательных организациях, создание условий для перехода на отечественное ПО.

Совместная деятельность «Базальт СПО» и ТИУ предусматривает: обучение преподавателей профильных кафедр сетевому и системному администрированию ОС «Альт»; встраивание модулей по изучению ОС «Альт» в образовательные программы вуза; перевод компьютерных лабораторий на ОС «Альт»; открытие авторизованного учебного центра; сотрудничество по другим вопросам, представляющим интерес для «Базальт СПО» и ТИУ.

В рамках соглашения «Базальт СПО» предоставила ТИУ более 300 лицензий на ОС «Альт образование» 10 для использования в учебном процессе. Срок действия лицензий — три года.

Студенты и преподаватели ТИУ смогут участвовать в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятиях, организуемых «Альт академией».

За последнее время на ОС «Альт» в Тюменской области переведено более 7 тыс. серверов и рабочих мест в органах исполнительной власти, образовательных и медицинских организациях. Авторизованное обучение проводит Автономная некоммерческая организация (АНО) Учебный центр дополнительного профессионального образования «Айти клауд».

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«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.