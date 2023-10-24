Больше всего денег для счастья нужно программистам

Представители разных профессий рассказали, сколько денег им денег нужно для счастья: самые высокие требования — у программистов, главных бухгалтеров, врачей и маркетологов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 представителей различных профессий и специальностей.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тыс. руб. в месяц. Запросы растут с уровнем дохода. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп также можно отследить эту закономерность, так, свое счастье наиболее высоко оценивают те, кто зарабатывает больше: программисты со средней зарплатой в Москве в 270 тыс. руб. в месяц и главные бухгалтеры с заработком в 190 тыс. руб.. Российским разработчикам ПО и главным бухгалтерам в месяц нужно по 300 тыс. руб. для счастья (данные в целом по России). При этом, например, рыночная заработная плата в Москве (на руки, после уплаты налогов) в месяц у PHP-разработчиков в среднем составляет в среднем 270 тыс. руб., а максимальная зарплата – 550 тыс. руб.

Системным администраторам для счастья нужно 215 тыс. руб. При этом средние и максимальные заработки равняются 150 тыс. руб. и 270 тыс. руб.

Врачи и маркетологи — на втором месте, их «счастливая» сумма составляет 250 тыс. руб. в месяц (при средней зарплате в Москве в 130 и 125 тыс. руб. в месяц соответственно).

Российским дизайнерам для счастья требуется 240 тыс. руб. ежемесячно, что примерно соответствует средним заработкам в UI/UX-дизайне в Москве (220 тыс. руб.).

Достаточно высокие запросы также можно наблюдать у представителей профессий, которые по роду своей деятельности распоряжаются большими бюджетами: у снабженцев (235 тыс. руб.), пиарщиков (220 тыс. руб.).

Сравнительно скромные суммы могут осчастливить воспитателей, охранников и операторов кол-центров (по 160 тыс. руб. в месяц). Меньше всего денег для счастья нужно продавцам — 135 тыс. руб. в месяц в среднем по стране.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 771

Время проведения: 14 сентября – 23 октября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов.