iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения

Большинство пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения предпочитают использовать устройства Apple, Samsung и Xiaomi на русском языке. Для учебы они выбирают преимущественно дневное время. Причем проходят курсы как в будни, так и в выходные дни. К таким выводам пришли в компании iSpring, проанализировав поведение пользователей мобильного приложения iSpring Learn.

По данным исследования, чаще всего приложение iSpring Learn устанавливается на смартфоны и планшеты с ОС Android – они есть у 59,3% пользователей. На долю ОС iOS приходится 40,7% пользователей.

В числе брендов используемых устройств, помимо Apple, популярны Samsung и Xiaomi, набравшие по 20%. На третьем месте Huawei – его предпочитают 6% пользователей. Четвертую строчку занимает Realme, которым пользуются 3,5% человек, а замыкает пятерку лидеров Honor, набравший 1,5%.

Мобильное обучение на платформе iSpring наиболее популярно в России (78%), Узбекистане (6,5%), Казахстане (3%) и Белоруссии (2,5%). Меньше всего дистанционно обучаются в странах Африки и Ближнего Востока, где и современные образовательные технологии менее развиты.

Среди городов по числу активных пользователей приложения лидируют Москва (32,3%), Санкт-Петербург (8%), Ташкент (5,8%), Екатеринбург (4,6%) и Нижний Новгород (3,1%).

Чаще всего люди предпочитают учиться в рабочее время, в промежутке с 9 до 18 часов. В этот период была зафиксирована наибольшая активность в iSpring Learn. Вечером обучение проходят, в среднем, 10%. Не менее активны пользователи и в выходные дни – в субботу и воскресенье учебой занимаются 32%. Не самым популярным днем для обучения оказалась среда.

«Сегодня людям важна возможность учиться в любое время и в любом месте. Поэтому ориентация на пользователя, его предпочтения – это ключевой тренд и фактор успеха мобильного обучения. Используя результаты исследования, мы можем улучшать наши продукты, и предлагать клиентам наиболее удобные, качественные инструменты, адаптированные под разные типы мобильных устройств и операционных систем. Такие данные будут полезны всем разработчикам дистанционных курсов, а также компаниям, желающим внедрить мобильное обучение для сотрудников. Они смогут заранее сформировать портрет пользователей, учесть их технические возможности и успешно запустить продукт», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

Исследование проведено в сентябре 2023 г. Команда iSpring проанализировала данные более 79 тыс. пользователей бесплатного мобильного приложения iSpring Learn. В мобильных маркетплейсах Google Play и App Store у него зафиксировано более 500 тыс. скачиваний.

iSpring Learn позволяет проходить онлайн-обучение в удобное время с телефона и планшета. Все материалы автоматически подстраиваются под размер экрана, а самые важные можно сохранять в устройство, чтобы изучать даже без доступа в интернет. Для учебы нужен доступ в аккаунт iSpring Learn.