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N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве

N3com объявила о расширении своей партнерской сети: новым партнером компании стал российский системный интегратор «АМТ-груп».

Компания работает на рынке с 1994 г., осуществляет проектирование, внедрение и техническую поддержку сложных инфраструктурных и информационных бизнес-систем и систем управления информационной безопасностью.

Подписанное соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество и совместное продвижение сетевого оборудования N3com при реализации проектов «АМТ-груп» для заказчиков из различных секторов экономики на территории России и Республики Беларусь: телекоммуникации, транспорт, промышленность, банки, государственные организации.

В рамках партнерского соглашения N3com обеспечит поставку систем спектрального уплотнения DWDM и OTN, маршрутизаторов IP/MPLS, коммутаторов MPLS-TP, линейки оптического оборудования для последней мили GPON, а также будет осуществлять техническую поддержку и обучение для заказчиков «АМТ-груп».

«Мы предлагаем для российских клиентов высокопроизводительные и экономичные решения, которые способны заменить оборудование ушедших с рынка мировых производителей первого эшелона. Поэтому для нас важно предоставлять надежный продукт с богатым функционалом и высокими техническими параметрами, а также соотношением «цена-качество» для поддержания уровня предоставляемых услуг. Квалификация и опыт компании «АМТ-груп» и ее разнообразная клиентская база дают нам возможность максимально увеличить своё присутствие на рынке России», – сказал Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3com.

«Мы постоянно работаем над расширением продуктового портфеля. Наша основная задача – обеспечить своих заказчиков полным спектром необходимого для решения их бизнес-задач оборудования. Оборудование N3com позволяет нам дополнительно предоставить возможность более широкого выбора функциональных возможностей, производительности и стоимости», – сказал Борис Молчанов, технический директор «АМТ-груп».

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