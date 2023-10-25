На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы

На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле».

Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта современного ритейлера становятся микросервисная архитектура и технологии контейнеров. Дополнительные преимущества для быстрого запуска цифровых сервисов дает интеграция контейнерных и облачных платформ. В выступлении Ренат расскажет о причинах этого тренда, подходах к реализации контейнерной инфраструктуры в облаке и кейсах из практики КРОК Облачные сервисы.