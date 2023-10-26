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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

Внедрение контейнеризации позволяет построить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры.

Однако построение контейнерной инфраструктуры для Enterprise всегда было сопряжено с повышенными требованиями к безопасности и отказоустойчивости — и это серьезно увеличивало сложность проектов. И, казалось бы, с уходом иностранных вендоров ситуация должна была только обостриться. Ведь организациям, которые уже успели внедрить западные платформы, пришлось проводить импортозамещение, а те, кто только начинал внедрение контейнеров в свою инфраструктуру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения.

Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было максимально быстро и качественно заместить популярные решения западных вендоров или построить инфраструктуру с нуля, а команда архитекторов Deckhouse накопила огромный опыт по миграции инфраструктуры с того же OpenShift и проектированию гибких, безопасных отказоустойчивых систем.

В рамках секции «Импортозамещение» CNews FORUM 2023, который состоится 1 ноября 2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант».

«В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры командам продуктовой разработки «по кнопке», — говорит он.

Участники секции «Импортозамещение» CNews FORUM 2023 получат возможность не только познакомиться с практическим опытом построения контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse, но и задать интересующие их вопросы как непосредственно после выступления, так и в кулуарах мероприятия.

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