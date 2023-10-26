«Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса

Комплексный продукт позволит ритейлерам обеспечить соответствие бизнеса требованиям закона о фискализации и маркировке, удобно управлять необходимыми для ведения бизнеса POS-сервисами в режиме «одного окна» и развивать как офлайн, так и онлайн-продажи с помощью решений от «Первого ОФД». Они помогут предпринимателям сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса: оптимизации затрат, поиске новых клиентов и росте прибыли. Об этом CNews сообщили представители «Первого ОФД».

Сегодня ритейлеры вынуждены управлять кассой, ОФД, маркировкой, сервисами ЭДО, товароучетной системой и онлайн-бухгалтерией через разных поставщиков. Это приводит к дополнительной трате времени и сил на анализ и обработку информации из разных источников, а также делает сложным управление внутренними процессами и поддержание работоспособности торговой точки.

Комплексное решение позволяет сэкономить время благодаря управлению всеми сервисами в режиме «одного окна», а также использовать удобные аналитические инструменты для оценки продаж, спроса и построения прогнозов.

Пользуясь единым личным кабинетом «Росритейл», предприниматели смогут управлять кассами и товарами, передавать фискальные данные в ФНС в онлайн-режиме, а при работе с маркированным товаром отправлять информацию о его перемещении в систему «Честный знак» из чеков. Также для соблюдения требований об обязательной маркировке ритейлеры могут подключить сервис ЭДО. Он поможет в передаче кодов маркировки при перемещении товара без выдачи чека.

В базовый набор комплексного продукта входят зарегистрированная смарт-касса с установленным фискальным накопителем, подключенным эквайрингом и ОФД, а также электронная КУДИР.

Офлайн-ритейлеры получают готовую к работе смарт-кассу с преднастроенным модулем для приема оплат банковскими картами, которая подключена ко всем необходимым для его типа бизнеса сервисам.

Клиенты, продающие товары и услуги через интернет, могут дополнительно подключить в личном кабинете «Первого ОФД» онлайн-витрину, интернет-эквайринг и облачную кассу. В зависимости от потребностей клиентов, решение также может включать товаро-учетную систему, ЭДО с маркировкой, онлайн-бухгалтерию и электронную цифровую подпись. В личном кабинете комплексного решения от «Первого ОФД» также бесплатно доступна аналитика продаж на основе данных из чеков.

Это решение стало ответом на быстрое развитие интернет-торговли, которая по итогам 2022 г. выросла с 12 до 15% от рынка ритейла, и с 25 до 30% от рынка непродовольственного ритейла и продолжает расти. Сегодня все больше россиян предпочитают совершать покупки в рознице онлайн. В результате растет число предпринимателей, которые развивают бизнес в интернет-торговле. С помощью коробочного продукта они могут подключить все необходимые сервисы для соблюдения закона о маркировке и фискализации.

«Переход от монопродукта к мультипродуктовой линейке и дальше, к комплексному решению стал логичным ответом на растущее стремление бизнеса обеспечить техническую работоспособность торговой точки с минимальными финансовыми и временными затратами. При создании комплексного продукта для ритейла мы руководствовались намерением сделать решение, которое экономило бы время и деньги предпринимателей, снять с них рутинные задачи и дать возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса», — отметила Ирина Есипенко, генеральный директор «Первого ОФД».