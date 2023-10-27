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ПрессИндекс на CNews Forum 2023: как бизнесу не потеряться в инфополе в период информационного хаоса

В эпоху информации каждому пользователю доступно огромное количество платформ, позволяющих выразить свое мнение: социальные сети, сайты отзовики, карты, мессенджеры, собственные блоги в Telegram, «Дзене», Rutube и др.

Все это значительно отличается от времени, когда инфоповоды создавали только профессионалы, и чтобы узнать о компании, нужно было следить за ней по телевидению, радио или в печатных изданиях. Чтобы оставаться на плаву и не теряться в информационном хаосе, важно на постоянной основе проводить аналитику своего сегмента, изучать лидеров, заинтересовывать потенциальных клиентов в различных каналах коммуникации. Экономить ресурсы сотрудников и полностью автоматизировать процессы помогут отечественные сервисы мониторинга медиа.

Например, компании могут использовать их для поиска ближайших деловых мероприятий и выставок, на которых они могут выступить или представить свой продукт, отраслевых исследований, выявления релевантной целевой аудитории. Кроме того, мониторинг позволяет корректировать план антикризисных коммуникаций на основе популярных запросов, а также составлять списки риск-факторов для бизнеса, которые могут возникнуть из-за ошибочных действий или изменений в законодательстве.

Подробнее об этих и других решениях вы можете узнать на CNews Forum 2023 1 ноября.

Стенд компании ПрессИндекс будет представлен на CNews Forum, где можно будет пообщаться с руководителями и специалистами сервиса мониторинга СМИ и соцмедиа.

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