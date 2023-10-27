Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School

Ultimate Education объявляет о назначении Романа Янковского на должность академического директора образовательной платформы Moscow Digital School. Это решение было принято в рамках стратегии платформы, направленной на усиление позиций на рынке ДПО в области цифрового и бизнес-права. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Ранее Роман Янковский занимал должность заместителя декана факультета права НИУ ВШЭ по развитию. Он занимался разработкой и внедрением стратегии факультета, продюсировал образовательные программы «Цифровой юрист» и «LegalTech», организовывал инновационные подразделения факультета. До этого Роман Янковский занимал позицию советника ректора НИУ ВШЭ, также работал на юридическом факультете МГУ.

Роман Янковский

Роман Янковский — практикующий юрист в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности, признанный российскими и международными рейтингами. Роман известен в том числе своей книгой «Закон стартапа», где был обобщен его опыт работы с инновационным бизнесом.

В роли академического директора Moscow Digital School Роман Янковский будет отвечать за развитие юридических продуктов, подбор преподавателей и экспертов, а также доработку существующих программ и созданием новых.

«Ultimate Education объединяет школы-лидеры в сегменте ДПО с фокусом на глубокую индустриальную экспертизу и формирование отраслевых сообществ. Мы стремимся обеспечивать высокое качество образовательных программ, поэтому постоянно внедряем новые технологии и привлекаем лучших специалистов в своих индустриях. Я уверен, что опыт Романа Янковского сыграет важную роль в решении тех амбициозных задач, которые стоят перед нами», — отметил генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

«Я работаю с Moscow Digital School с основания школы, регулярно преподавал на курсах, хорошо знаком с существующими продуктами. Уверен, это поможет мне сделать образовательные программы школы еще более содержательными и востребованными», — отметил Роман Янковский.

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Ultimate Education — образовательный холдинг. Ultimate Education объединяет шесть индустриальных онлайн-школ: Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Fashion Factory School, Moscow Digital School и «Психодемия». Суммарно количество студентов школ за все время превышает 300 тыс. человек, сообщество школ в онлайне и офлайне насчитывает более 1 млн участников. По итогам 2022 г. выручка холдинга составила более 1,1 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023 г. выручка составила 761 млн руб. (рост +67% год к году).

Образовательная платформа Moscow Digital School — дополнительное профессиональное образование в области цифрового и бизнес-права. Moscow Digital School предлагает более 30 программ обучения по направлениям: ИТ и IP, юрист в сфере банкротства, блокчейн, защита персональных данных, M&A, ВЭД, санкционный комплаенс, финансы, аналитика данных и др.