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«Тринити» расскажет об отечественных программно-аппаратных решениях для построения комплексной ИТ-инфраструктуры в рамках CNews FORUM 2023

«Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, в рамках CNews FORUM 2023, одного из ключевых событий года в отрасли, представит доклад «Отечественные программно-аппаратные решения для построения комплексной ИТ-инфраструктуры» на секции «Импортозамещение». В ходе мероприятия состоится выставка решений, на которой 1 ноября 2023 инженеры «Тринити» продемонстрируют серверное оборудование собственного производства, включенное в реестр Минпромторга, а также новую линейку серверов Тринити серии M7 на 3 поколении процессоров.

Ключевая тема сессии в 2023 году – прогноз развития информатизации экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В дискуссии традиционно примут участие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. Компанию «Тринити» представит Вадим Роженцов, директор по продуктам и технологиям, к.т.н. В рамках тематической секции «Импортозамещение» он расскажет о перспективах развития отечественных программно-аппаратных решений для построения комплексной ИТ-инфраструктуры, коснется актуальной проблематики рынка ИТ-оборудования, подробно остановится на собственных решениях компании, в том числе, серверное оборудование «Тринити», включенное в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, а также серверы хранения данных FlexApp.

В рамках выставки решений «Тринити» представит собственный стенд, на котором компания покажет образцы серверного оборудования. Технические специалисты «Тринити» проведут демонстрации работы оборудования, а также подробно расскажут о перспективных разработках для решения задач построения комплексной ИТ-инфраструктуры.

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