В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ

В Республике Саха (Якутия) создадут специализированное подразделение операторов беспилотников, нацеленное на комплексное применение современных беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов, производимых на базе Технопарка «Якутия». Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Идея формирования специализированного подразделения для обучения и работы с беспилотными летательными аппаратами на базе инженерных войск Вооруженных Сил России появилась в мае 2023 г. Летом 2023 г. группа из первых инструкторов республики проходила обучение в зоне СВО, знакомясь с передовым опытом и актуальными методиками.

«Работа в отдельном подразделении инженерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал Якутской школы разработки и применения БПЛА. В специализированную роту войдут прошедшие отбор и последующее обучение», - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, первичный боевой опыт операторов БПЛА из Якутии наглядно продемонстрировал, что комплексная система подготовки операторов является залогом успешного выполнения сложных технических задач.

Отбор кандидатов в подразделение завершится в ближайшее время, затем начнется их обучение. В республике работает Оперативный штаб по дополнительному оснащению и снаряжению участников из Якутии. Его цель – обеспечить бойцов всем необходимым. Первичное обучение будет проходить на базе Центра подготовки операторов БПЛА Якутии, далее – на специализированном полигоне инженерных войск ВС России.