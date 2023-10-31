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Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023

Генеральный директор Скала^р Виктор Урусов расскажет о перспективных технологиях и новых принципах в построении корпоративной ИТ-инфраструктуры для достижения технологической независимости страны. Выступление состоится на CNews FORUM 2023 в сессии «Технологии» 1 ноября.

Компания Скала^р – разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных информационных систем. Скала^р с 2015 года развивает концепцию Программно-аппаратных комплексов (ПАК) и на сегодняшний день предлагает самый широкий на российском рынке спектр инфраструктурных продуктов.

Машины (ПАК) Скала^р, обладающие высочайшей устойчивостью, экстремальной производительностью и стабильными показателями на предельных нагрузках, составляют основу модульной платформы Скала^р. Модульный принцип позволяет повысить эффективность утилизации ресурсов ИТ-инфраструктуры благодаря возможности переиспользования модулей между различными типами Машин.

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