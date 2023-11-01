Auxo стала партнером «Лаборатории Касперского»

Компания Auxo, российский ИТ-интегратор, стала партнером «Лаборатории Касперского», международной компании, работающей в сфере информационной безопасности и цифровой приватности.

Партнерский статус подтверждает долгосрочное сотрудничество и плодотворную совместную работу по предоставлению решений в области информационной безопасности (ИБ). Auxo является реселлером лицензий и осуществляет доработку, проектирование и внедрение решений «Лаборатория Касперского».

«Мы рады объявить о новом партнерском статусе от «Лаборатория Касперского». Это подтверждение нашего постоянного стремления к высокому качеству обслуживания наших клиентов и нашего профессионализма в области цифровой информационной безопасности. Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества и развития ИТ-решений для наших клиентов», – отметил Алексей Медведев, руководитель отдела безопасности информации и инфраструктуры Auxo.

ИТ-компания Auxo совместно с «Лаборатория Касперского» работает над проектами по импортозамещению ИТ-инфраструктуры для крупных FMCG-компаний, которые рассматривают различные решения вендора.