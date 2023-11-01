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Конференция TeamTalk 2023, 16-18 ноября, Москва

Приглашаем на масштабную конференцию «TeamTalk 2023. Интегрированное бизнес-планирование: успешные кейсы и отраслевая практика на платформе Optimacros», 16-18 ноября в Москве!

TeamTalk — это площадка для обмена опытом, обсуждения историй успеха и лучших практик автоматизации задач корпоративного планирования и бюджетирования. Конференция соберет профессионалов в сфере бизнес-планирования из числа ключевых экспертов и руководителей ведущих компаний российского рынка.

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На конференции обсудим и поделимся информацией о том, как:

  • Отказаться от множества вспомогательных Excel расчетов при одновременном сохранении необходимой детализации, глубины и адаптивности алгоритмов планирования без ущерба для контроля и управляемости процесса на уровне руководителя отдельного функционального подразделения.
  • Связать отдельные расчеты подразделений в единой автоматизированной системе, обмениваться актуальными, уточненными планами со смежными подразделениями в необходимой детализации без ручной обработки данных.
  • Повысить вовлеченность бизнеса в задачи планирования, снизить трудоемкость каждой итерации пересмотра бюджета и, как итоговый результат, повысить оперативность и качество корпоративного планирования в компании в целом.

Для меня предстоящая конференция TeamTalk — это возможность встретиться, получить ценную обратную связь и в целом пообщаться с коллегами, сотрудничество с которыми продолжается на протяжении многих лет.

Для участников конференции, которые не успели воспользоваться преимуществами платформы Optimacros — это возможность пообщаться с коллегами по отрасли и нашими экспертами о реальных кейсах внедрения и пользовательском опыте.

Буду рад увидеться со всеми лично, до встречи на мероприятии!» — прокомментировал Евгений Яцевич, руководитель компании OptiTeam.

Ключевые спикеры мероприятия:

  • Артем Топольский, руководитель департамента автоматизации бюджетирования и управленческого учета, ПИК
  • Ульяна Попкова, руководитель группы методологии, OZON;
  • Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела, NOVABEV GROUP;
  • Алеся Дурнова, Партнер, Группа цифровых финансов, Kept и многие другие.

Что ждет участников конференции?

  • 3 дня выступлений экспертов на конференции и активных решений бизнес-кейсов на Хакатоне TeamChallenge;
  • 15+ успешных отраслевых кейсов на платформе Optimacros из практики ведущих российских компаний
  • 200+ участников топ и миддл-уровня;
  • Бизнес-завтрак с CEO и основателем компании Optimacros, нетворкинг с экспертами отраслей и коллегами

Приглашаем к участию:

  • руководителей финансовых подразделений;
  • руководителей коммерческого департамента, производства, логистики, маркетинга и HR;
  • собственников и акционеров.

Конференция пройдет с 16 по 18 ноября в центре Москве. Участие бесплатное, регистрация доступна на сайте конференции по ссылке.

erid:Kra23mVUGРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ОптиТим Консалтинг»ИНН/ОГРН: 7715701328/1087746630663Сайт: https://optiteam.ru/

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