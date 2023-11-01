Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2023 г. №1766 «О премировании победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий в 2023 году»

В 2023 г. победители и призеры финалов чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий получат премии. Для занявших первые места их размер составит 300 тыс. руб., вторые места – 200 тыс. руб., третьи места – 100 тыс. руб. Премии не облагаются НДФЛ.

Отменены премии для победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также для их тренеров и экспертов.

Постановление Правительства РФ от 14 октября 2023 г. №1706 «Об особенностях разработки, согласования, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в 2024 и 2025 годах, в том числе без использования федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей ведение федерального реестра государственных услуг»

Установлены особенности разработки, согласования, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления госуслуг в 2024 и 2025 гг.

В частности, не будет применяться требование о разработке, согласовании, проведении экспертизы Минэкономразвития, утверждении, госрегистрации Минюстом административных регламентов в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Постановление Правительства РФ от 14 октября 2023 г. №1701 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд на реализацию прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ в радиоэлектронной промышленности»

Установлен порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса в Российский научный фонд для прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ в радиоэлектронной промышленности. Средства предоставляются на основании соглашения с Минпромторгом.

Фонд выдает организациям гранты на создание технологий для развития производства электронной компонентной базы. Финансируемые проекты определяются по результатам конкурса.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 27 октября 2023 г. №1790 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Провайдеры хостинга будут участвовать: в учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России сети Интернет; в централизованном управлении сетью связи общего пользования.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2023 г. №1735 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. №432»

Телевизионному техническому центру «Останкино» выделяются субсидии на капремонт инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования. Правительство РФ скорректировало: требования к получателю средств; порядок представления отчетности.

Прописаны правила на случай нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного по итогам проведенных проверок.

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2023 г. №1723 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2021 г. №2393»

Скорректирован порядок предоставления субсидий международному информационному агентству «Россия сегодня» на техническое перевооружение и модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Изменения затронули: направления расходования средств; требования к получателю; порядок представления отчетности.

Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2023 г. №2838-р

Российские банки могут поручать иностранным финансовым организациям проводить идентификацию клиентов – иностранных граждан или иностранных компаний, представителей таких клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и (или) обновление информации о них. Такие же поручения могут давать профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестплатформ, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ, операторы информсистем, в которых выпускаются ЦФА.

Утвержден перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы указанные иностранные финансовые организации. Он включает в себя 25 стран.

Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 14 октября 2023 г. №1708 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. №2371»

Период проведения эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего бизнеса решено продлить по 1 февраля 2031 г. Промежуточные результаты будут оценены до 1 апреля 2025 г.

К участникам дополнительно отнесены Минфин и федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обмене сведениями в рамках эксперимента.

Создаваемая в рамках эксперимента цифровая платформа будет взаимодействовать с ГИС ГМП и Единым реестром конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Также в автоматизированном режиме будут передаваться сведения о пользователях, отобранных для получения господдержки в форме субсидий.

Дополнен перечень сведений, обмен которыми организуется в рамках эксперимента.

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2023 г. №1690 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

За ряд нарушений компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций и на год отстранена от участия в электронных торгах.

Если СРО по жалобам граждан приостановила права компании на выполнение отдельных видов работ, такую компанию также не допустят к участию в торгах.

Эти меры помогут привлекать к капремонту многоквартирных домов только квалифицированных и добросовестных подрядчиков.

Постановление вступает в силу через 7 дней после опубликования. Требования о замене неквалифицированной электронной подписи на квалифицированную вступают в силу с 1 июля 2024 г.

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2023 г. №1656 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Уточнено, какие акты в отношении госконтроля (надзора) в области связи не признаются утратившими силу, не действующими на территории России и не отменяются. Скорректирован перечень актов, не подпадающих под «регуляторную гильотину».

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2023 г. №1654 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

К полномочиям радиочастотной службы дополнительно отнесено участие в мероприятиях по обеспечению информационной безопасности Роскомнадзора. На это службе будут выделяться субсидии.

Отчетность по субсидированию служба должна будет представлять в Роскомнадзор только в электронном виде через ГИИС «Электронный бюджет».

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2023 г. №1642 «О внесении изменений в приложение №44 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Малый и средний бизнес, реализующий социально значимые проекты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, получит гранты. На них могут претендовать предприниматели, ведущие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные соцуслуги. Размер гранта определяется конкурсной комиссией и не может превышать 300 тыс. руб. Средства можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 октября 2023 г. №03-97847 «О рассмотрении обращений»

Установленные требования к интернет-рекламе, в т. ч. о предоставлении сведений о такой рекламе в Роскомнадзор, об идентификации, не распространяются на рекламу, направляемую на адреса электронной почты (e-mail-рассылки), а также в виде электронных сообщений, направляемых группам пользователей (push-рассылки).

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 7 октября 2023 г. «Применяйте Госуслуги для подтверждения личности»

Минцифры предлагает законодательно определить ситуации, когда вместо бумажного паспорта можно будет показать электронный документ c Госуслуг. На первом этапе подтвердить личность можно будет, например, в магазине (при покупке алкоголя или сигарет), в кино или музее (при проходе на мероприятие с возрастным ограничением). В дальнейшем показывать документ в приложении можно будет для входа в офисный центр с пропускной системой, для подтверждения права на льготу или бесплатное обслуживание, при отправке или получении посылок и заказных писем, в страховых компаниях.

При проверке будут отображаться только необходимые данные. Использование приложения – исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 5 октября 2023 г. №П26-22099-ОГ

Регистрируемые почтовые отправления принимаются при условии идентификации отправителей (их уполномоченных представителей). Указаны ее способы.

При отправке от собственного имени доверенность не нужна, а вот если от имени организации, то потребуется документ, подтверждающий полномочия представителя.

Основные положения о представительстве, доверенности и способах удостоверения доверенности определены ГК РФ. Для получения дополнительной информации о требованиях к доверенности для получения услуг почтовой связи можно обратиться к оператору почтовой связи.