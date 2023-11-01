Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между компаниями «Газпром бурение» и Trivio. Данное соглашение приведет к единому знаменателю систему планирования командировочных расходов для группы компаний «Газпром бурение», организует единую площадку бронирования авиабилетов и гостиниц для организации командировок персонала, повысит уровень подготовки и обработки отчетных документов компании. Со стороны ООО «Газпром бурение» документ подписал заместитель генерального директора по обеспечению и комплектации Роман Евсеев. АО «Тривио» представила заместитель генерального директора по операционной деятельности Татьяна Леньшина. Об этом CNews сообщили представители Trivio.

«Данное соглашение является логичным развитием нашего совместного партнерства. Мы считаем, что оно поможет качественно улучшить отрасль бизнес-тревел. Подобные сотрудничества являются залогом вывода процесса организации командировок на новый уровень», — сказала Татьяна Леньшина.

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Trivio — онлайн-сервис по организации деловых путешествий, который позволяет компаниям автоматизировать и оптимизировать процесс командировок. Основан в 2020 г. К сервису подключено свыше 1700 компаний, которые ежедневно бронируют более 4000 командировок.

«Газпром бурение» — буровой подрядчик, реализующий контракты по строительству скважин на условиях раздельного сервиса и генерального подряда, осуществляющий управление проектами и оказывающий нефтесервисные услуги по всему циклу строительства скважин, включая все работы, связанные с капитальным строительством, бурением, освоением и испытанием скважин, а также инженерией процессов на суше и на шельфе всей территории России.