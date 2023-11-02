«Московская техническая школа» открыла два новых курса повышения квалификации

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с МГТУ «СТАНКИН» разработали и запустили два образовательных курса – «Промышленный дизайн» и «Искусственный интеллект в промышленности». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий – необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 г. в столице работает образовательный проект «Московская техническая школа», в рамках которого инженерам доступно свыше 120 курсов по семи направлениям и двум спецнаправлениям. Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ «СТАНКИН» разработали и запустили две новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности», – сказал Владислав Овчинский.

Курс по направлению «Промышленный дизайн» рассчитан на 40 академических часов и призван сформировать профессиональные навыки в этой области. Он состоит из шести модулей, таких как «Инструменты дизайн-исследований», «Основы дизайн-мышлений» и «Генерация идей».

«Программа повышения квалификации по направлению «Промышленный дизайн» позволит стать востребованным специалистом в области проектирования инновационных технологических продуктов. В рамках обучения слушатели выполнят свой проект по промдизайну технологического продукта на базе реального кейса», – отметила начальник управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианна Чаруйская.

Программа «Искусственный интеллект в промышленности» рассчитана на 72 академических часа и направлена на формирование профессиональных навыков в области аналитики производственных данных с использованием ИИ. Курс включает три модуля: «Основы машинного обучения», «Продвинутое машинное обучение в промышленности» и «Нейронные сети в промышленности».

«Искусственный интеллект значительно изменил производственные бизнес-процессы в промышленной сфере. В рамках нашего курса слушатели познакомятся с языком программирования Python, как базовым для реализации ИИ-проектов. Они освоят работу со специализированными программными библиотеками, которые позволят решать задачи классификации, корреляционного, кластерного и регрессионного анализа, построения нейронных сетей, распознавания образов и многое другое. Курс поможет понять не только как реализуются ИИ-проекты в промышленности, но и глубже разобраться с процессами, в которых искусственный интеллект участвует», – отметил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель единого деканата МГТУ «СТАНКИН» Рамиль Нежметдинов.

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«Московская техническая школа» – проект правительства Москвы, созданный в 2021 г. Его цель – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. За время работы проекта подготовку прошли около 1,4 тыс. инженеров.