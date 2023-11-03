«Газинформсервис» на «CNews FORUM Информационные технологии завтра»

1 ноября 2023 г. в Москве состоялось деловое мероприятие в сфере высоких технологий «CNews FORUM Информационные технологии завтра». На площадке встретились десятки представителей крупных игроков рынка информационных технологий России, в том числе, «Газинформсервис» – разработчик ПО в области информационной безопасности.

Участники мероприятия обсуждали наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

В рамках сессионных заседаний докладчики представили информацию о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в различных отраслях.

Также участники мероприятия обсудили, насколько востребованы окажутся решения в области ИБ от отечественных производителей. В рамках доклада «Стратегия развития линейки продуктов EFROS» руководитель группы управления продуктами «Газинформсервис» Сергей Никитин рассказал о росте востребованности отечественных решений для мониторинга и защиты ИТ-инфраструктуры, а также представил возможности Efros DefOps.

«Мы уже много лет развиваем продуктовую линейку Efros. Мы прошли длинный путь – от простой утилиты по поиску изменений в конфигурациях до решения корпоративного уровня, реализующего широкий набор функций сетевой безопасности. И не будем останавливаться на достигнутом. Отрасль ИТ развивается очень динамично, и нужно постоянно искать новые точки роста, совершенствоваться», — отметил Сергей.

Отметим, в этом году многофункциональный комплекс Efros Defence Operations получил награду CNews Awards в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года».

Модули, входящие в состав комплекса, можно использовать для импортозамещения таких решений, как: Cisco ISE, Algosec Firewall Analyzer, Tufin SecureTrack, Skybox Security Suite, решений от Solarwinds, Tripwire и многих других.

Efros DefOps позволяет осуществлять: