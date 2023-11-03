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Компания СБК запустила третью линию поддержки пользователей

Компания СБК, владелец исключительных прав на продукт CommuniGate Pro, запустила дополнительную линию поддержки пользователей. Собственная линия поддержки создана для усиления первой и второй линий поддержки, которые действуют в компаниях-интеграторах, являющихся партнерами СБК по CommuniGate Pro.

«Третья линия – это дополнительная команда специалистов, она не только реагирует на запросы клиентов и занимается решением проблем, которые требуют немедленного решения, но и сама вместе с командой разработки ищет недоработки в коде продукта, ставит задачи разработчикам на выпуск релиза с доработками. В ответ на запросы со стороны партнеров мы уже приступили к разработке дополнительных модулей (плагинов) на базе SDK Kaspersky для фильтрации почты от вирусов и нежелательной почты», – сказал генеральный директор СБК Дмитрий Старовойтов.

Проанализировав обратную связь, полученную через службу техподдержки, команда СБК сформировала план доработок, которые войдут в следующий релиз CommuniGate Pro. Запуск запланирован на начало января 2024 г.

Так, для повышения безопасности реализуют двухфакторную авторизацию по одноразовым паролям через приложение TOTP. Появится возможность зашифровать одиночное письмо ключом пользователя. В релиз войдут интеграция с российским производителем серверных решений видеоконференцсвязи Vinteo, отложенная отправка писем и другие нововведения. Будет оптимизирована архитектура веб-клиента.

СБК («Система безопасных коммуникаций») – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.

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