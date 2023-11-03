Подмосковные компании могут получить гранты на развитие ИИ-решений

Малые предприятия Московской области могут поучаствовать в федеральном конкурсе «Внедрение-искусственный интеллект» от Фонда содействия инновациям. Прием заявок открыт до 20 ноября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Разработка решений с использованием технологий искусственного интеллекта – это перспективное и интересное направление. Например, только в сфере госуправления в нашем регионе действует около 20 ИИ-проектов, еще несколько запустим до конца года. А для малых ИТ-компаний Московской области, которые планируют внедрить собственные решения в области искусственного интеллекта, есть возможность выиграть грант в рамках всероссийского конкурса», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Конкурс «Внедрение-искусственный интеллект» ориентирован на поддержку малых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж и планируют внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта составляет 50 млн руб. Денежные средства можно потратить на развитие материально-технической базы, зарплату сотрудников, оплату консалтинговых, маркетинговых и других видов услуг.

Чтобы принять участие, организация должна иметь статус малого предприятия в соответствии с №209-ФЗ, входить в реестр аккредитованных ИТ-компаний, иметь готовые ИИ-решения и опыт продаж таких разработок. Проект должен быть посвящен таким темам, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений или перспективные методы искусственного интеллекта.

Изучить подробности и подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Конкурс «Внедрение-искусственный интеллект» проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика России».