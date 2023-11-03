Яussian reality? Виртуальность!
Приглашаем принять участие в онлайн-митапе, который состоится 17 ноября 2023 г.
На площадке соберутся специалисты по администрированию ИТ-инфраструктуры, чтобы познакомиться со спектром решений «Группы Астра» в области VDI и виртуализации. «Группа Астра» — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Откройте для себя новые возможности для бизнеса с решениями по виртуализации Termidesk и ПК СВ «Брест».
В программе мероприятия — портфолио для построения и оптимизации систем виртуализации, а также презентации ярких кейсов и обновленных продуктовых линеек.
Вас ждет активное обсуждение вопросов и общение со спикерами, в числе которых приглашенные гости из Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) и компании ПАО «Мегафон».
Регистрация доступна по ссылке.■ erid:Kra24ALg5Рекламодатель: ООО «РусБИТех-Астра»ИНН/ОГРН: 7726388700/5167746207459Сайт: https://astralinux.ru/