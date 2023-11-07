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«Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников

«Яндекс», факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Сириус.курсы» запустили бесплатный курс по искусственному интеллекту для школьников «Глубокое обучение». Старшеклассники узнают, как работают и обучаются нейросети, и познакомятся с востребованными ИТ-профессиями. Записаться на осенний поток можно до 15 ноября 2023 г. об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В разработке участвовали сотрудники «Яндекса», в том числе сотрудники Yandex Research и преподаватели Школы анализа данных, преподаватели факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, эксперты онлайн-школы «Сириус.курсы».

Нейросети используются во многих современных сервисах, среди них — голосовой помощник «Алиса», «Яндекс браузер», «Яндекс поиск», беспилотные автомобили. Курс поможет разобраться, как устроены такие технологии, как их использовать и развивать.

«При разработке курса мы адаптировали материал для школьников старших классов, чтобы они смогли в полной мере погрузиться в тему deep learning и попробовать на практике ML-инструменты. Все слушатели смогут провести небольшие эксперименты с нейронными сетями и увидеть особенности их работы», — сказал Евгений Соколов, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, куратор академических программ «Яндекса».

В процессе обучения старшеклассники освоят азы работы с нейросетями. Навыки в этой сфере требуются аналитикам данных, инженерам машинного обучения и исследователям в области ИИ. Курс даст представление об этих профессиях и поможет определиться с будущей карьерой в ИТ.

«Курс “Глубокое обучение” поможет подросткам понять, насколько им интересно развиваться в ML в будущем. А полученные навыки дадут возможность преуспеть в тех областях, которые они выберут: повысить эффективность рабочих процессов, получить результаты более высокого уровня, возможно, даже совершить научные открытия», — сказал Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.курсы» и преподаватель дистанционных курсов по искусственному интеллекту.

Курс рассчитан на учеников старших классов, для обучения необходимы знание школьной математики и базовые навыки разработки на Python. Каждый модуль включает короткие видеолекции и практические упражнения. Для старта понадобится зарегистрироваться в онлайн-школе «Сириус.курсы» и выбрать курс «Глубокое обучение».

«Яндекс» развивает образовательные программы для школьников, которые увлекаются программированием либо хотят узнать больше о сфере ИТ. Например, в рамках проекта «Код будущего» подростки могут попробовать себя в программировании, а прокачать навыки промышленной разработки помогут «Яндекс лицей» и курсы подготовки к профильным олимпиадам.

«Яндекс» уже пять лет сотрудничает с «Сириусом». В Образовательном центре старшеклассники могут принять участие в ИТ-смене «Яндекса» «Алгоритмы и анализ данных» и в проектах компании для программы «Большие вызовы». В Университете студенты под руководством наставников из «Яндекса» работают над существующими ML-проектами, а также создают собственные разработки.

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«Сириус.курсы» — это онлайн-школа дополнительного образования центра «Сириус». В онлайн-школе доступны бесплатные курсы по математике, информатике, физике, химии, биологии, лингвистике, искусственному интеллекту. Ученики самостоятельно выстраивают индивидуальную траекторию, определяют темп и удобное время учебы. В онлайн-школе могут учиться школьники, родители, учителя, студенты вузов и все, кто хочет изучить предмет за пределами школьной программы. Авторы курсов — ученые и популяризаторы науки, преподаватели ведущих школ и вузов страны, педагоги Образовательного центра «Сириус». «Глубокое обучение» — один из курсов серии по ИИ, которую «Сириус» реализует в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ — образовательный и научный центр в области компьютерных наук. ФКН основан в 2014 г. при поддержке «Яндекса». На факультете существует пять программ бакалавриата и десять программ магистратуры, а также аспирантская школа и научные лаборатории.

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