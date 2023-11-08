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«Металлоинвест» и JSA Group расширяют программу обучения сотрудников на базе технологий виртуальной реальности

Компания «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности программы интерактивного обучения в трехмерном пространстве сотрудников ремонтных служб Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. К доступным ранее сценариям добавлен курс отработки навыков проведения технического обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ.

VR-тренажер позволяет воссоздать практически любую связанную с ремонтом автомобиля ситуацию и отработать алгоритмы устранения даже редких неисправностей. Информация по характеристикам автомобилей, их узлам и агрегатам максимально полная и регулярно обновляется. В программу включен блок по адаптации к обучению, отработке и закреплению практических навыков с аудио-сопровождением 3D-инструктора, а также экзаменационная составляющая.

В результате этого повышена гибкость и адаптивность курса к реальным производственным ситуациям, сокращено до 80% непродуктивных пауз в процессе обучения, при этом полученная информация легче усваивается и лучше запоминается. По мнению тренеров, эффективность отработки навыков выросла более чем в два раза.

«Переход на более качественный уровень обучения персонала, включающий индивидуальный подход и стандартизацию обучающего курса на всех промышленных площадках, – одна из ключевых задач компании. В связи с этим был разработан уникальный VR-тренажер с комплексной оцифровкой промышленной среды, в которой происходит обучение. Все объекты виртуального мира максимально приближены к реальным, начиная с цехов и заканчивая инструментами», – отметила начальник управления по эффективности производственных активов «Металлоинвеста» Наталья Виноградова.

«Михайловский ГОК им. А. В. Варичева продолжает активно внедрять новейшие технические разработки в рамках программы цифровой трансформации компании. Одним из таких решений является использование VR-технологий для обучения специалистов техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Обучение в виртуальном мире успешно дополняет традиционные методы, сочетая в себе эффективность освоения новых навыков и высокий уровень безопасности», – сказал управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.

VR-тренажер поддерживает мультиплатформы и может запускаться как на персональном компьютере с использованием VR-шлема и джойстиков, так и на отдельных VR-устройствах последнего поколения с оптическим трекингом.

«Новый учебный курс прошла первая группа, включающая специалистов автотракторного управления МГОКа. Если раньше сотрудники могли обучаться лишь при фактическом проведении ТО опытными специалистами и зачастую ожидали по 2-3 часа между переходом от одного этапа к другому, то сейчас этот промежуток занимает не более пяти минут, – сказал руководитель группы VR JSA Group Андрей Гаман. – При этом в процессе обучения предусмотрены перерывы на отдых. Для этого в нашем тренажере есть таймер, который даёт сигнал сотруднику в виртуальной реальности поставить работу на паузу. На данном этапе обучение проводится в порядке очереди. Когда один из пользователей работает в тренажере, другие наблюдают за процессом на ТВ-панели, глазами обучающегося. В скором времени появится мультиплеер с возможностью многопользовательского режима».

Также планируется подключение курса к собственной системе дистанционного обучения, разработанной JSA Group, с использованием виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) с созданием цифровых образовательных мета-вселенных, а также запуск обучающих роботизированных программно-аппаратных комплексов на основе платформ последнего поколения 6DO, которые позволят удалённо управлять тяжелой промышленной техникой.

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