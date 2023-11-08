Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны

Positive Technologies запускает бесплатное обучение по практической кибербезопасности для преподавателей вузов, работающих на кафедрах информационной безопасности и смежных технических специальностей. Проект поможет не только погрузить участников программы в тематику актуального киберпространства, но и вывести на новый уровень методологию образовательных программ для студентов. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Несколько десятков российских вузов являются участниками специальной образовательной программы Positive Technologies, среди них МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, университет «Иннополис», МГТУ, СпбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ и др. Новым шагом компании в развитии качественных образовательных практик в области ИБ стало создание школы кибербезопасности для преподавателей — один из проектов Positive Education, направленный на системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности и формирование преподавательского сообщества.

Основная его цель — восполнить существующий разрыв между академическим сообществом и индустрией кибербезопасности через погружение действующих преподавателей в тематику современных угроз и актуальных методов противодействия кибератакам.

«Кадры в области кибербезопасности на вес золота, и этот дефицит, к сожалению, растет. Поставленные президентом страны задачи по повышению мер информационной безопасности в различных отраслях требуют не только дополнительного количества специалистов, но и мощного отряда преподавателей, филигранно владеющих этой узкой специальностью. В этой связи инициативы компаний — лидеров цифровой трансформации, инициирующих трансфер уникальной экспертизы бизнеса в образовательные учреждения, действительно бесценны, — сказала Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «ЦЭ».

«Школа кибербезопасности для преподавателей — своего рода эксперимент, в который мы идем ради того, чтобы показать преподавателям на практических примерах как выявлять и противостоять действиям злоумышленников, — отметил Олег Игнатов, руководитель отдела взаимодействия с вузами Positive Technologies. — В проект вовлечены одновременно руководители кафедр ведущих вузов и эксперты-практики всей индустрии. Поддержку проекту оказывают многие представители отрасли. Именно такая синергия, на наш взгляд, позволит сократить разрыв между академическим сообществом и потребностями бизнеса в защите от киберугроз».

Программа проекта включает в себя два параллельных трека: для преподавателей вузов и для ИБ-экспертов, готовых делиться своими практическими навыками. Программа разработана совместно сообществом практиков и действующими преподавателями вузов. На сегодняшний день заявки на участие подали 615 преподавателей из 140 вузов и ссузов, в том числе из стран СНГ.

Трек обучения для преподавателей составлен таким образом, чтобы сократить образовательный разрыв между академическим образованием и потребностью бизнеса в защите от современных ИБ-угроз. Кроме того, по нашим наблюдениям академической сфере не хватает преподавателей-практиков по кибербезопасности, поэтому в школе одновременно стартует второй трек — для экспертов в сфере кибербезопасности, которые хотят преподавать и готовы делиться своими знаниями.

Результатом обучения для обеих групп станет разработка образовательных программ по таким направлениям, как «Специалист по безопасной разработке», «Реверс-инженер», «Аналитик кода», «Специалист по расследованию инцидентов» или «Специалист по тестированию на проникновение». Чтобы принять участие в обучении, претендентам необходимо заполнить заявку до 10 ноября 2023 г. Все подробности — на сайте проекта.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.