CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

Продукция бренда Botslab доступна в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность».

Botslab – новый бренд, созданный группой компаний 360 Smart Life Group. Роботы-пылесосы марки уже известны на российском рынке. Теперь партнерам и покупателям доступны умные видеокамеры и дверные видеозвонки от Botslab.

Российский рынок умного дома стремительно растет. За первое полугодие 2023 г. его показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Помимо голосовых колонок, ставших основным драйвером роста, также в положительную сторону изменились продажи систем умного видеонаблюдения и дверных видеозвонков. diHouse и Botslab ожидают дальнейшего увеличения спроса на товары категории «домашняя безопасность». Предпосылками служат и непрекращающееся развитие строительной индустрии, включая частные домовладения, и постоянно увеличивающийся рынок умного дома в целом.

На данный момент diHouse предлагает партнерам умные камеры видеонаблюдения Botslab Indoor Camera (модель C201) и Botslab Indoor Camera 2 (модель С211), а также умный дверной звонок Botslab Video Doorbell (R801).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще