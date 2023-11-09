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Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве

ВТБ и Центр Биометрических Технологий (ЦБТ) подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения и расширения использования биометрических персональных данных. Соглашение было подписано в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Свои подписи под документом поставили заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов и генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

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Соглашением определены основные направления сотрудничества. Среди них — развитие перспективных технологических решений и разработка возможных дополнительных мер в области защиты биометрических персональных данных на территории РФ, разработка инновационных сценариев предоставления массовых клиентских сервисов с помощью биометрии. Совместный документ также предполагает планирование и проведение совместных мероприятий по повышению уровня информированности населения о безопасности и удобстве использования биометрических персональных данных. В частности, речь идет о разработке проектов в сфере просветительской деятельности по темам, связанным с работой Единой биометрической системы.

«ВТБ заинтересован в сотрудничестве, связанном с развитием и расширением использования биометрии. Банк постоянно находится в процессе совершенствования клиентского опыта при взаимодействии с продуктами и сервисами ВТБ. А биометрические технологии лежат в основе развития и повышения удобства клиентских банковских сервисов. Кроме того, такие технологии позволяют дистанционно достоверно идентифицировать клиента для оказания ему услуг. На наш взгляд, у биометрии большое будущее», — прокомментировал Сергей Безбогов.

«Единая биометрическая система сегодня объединяет самые востребованные финансовые услуги, которые благодаря биометрии можно получать дистанционно. Мы с гордостью отмечаем, что всё больше финансовых организаций развивают биометрию у себя. Банк ВТБ внедряет биометрию не первый год, и клиенты банка уже привыкли к удобным сервисам компании. Надеемся в будущем создавать и развивать с банком партнёрские проекты, которые будут полностью соответствовать новым реалиям развития сферы биометрических технологий в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Центра Биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

erid:2SDnjeyExorРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: x-msg://33/www.vtb.ru

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