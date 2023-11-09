«Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех»

Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в пилотировании инициатив.

«Флексcофт» вошел в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания сможет принимать участие в рабочих группах, получать информационную и технологическую поддержку от ассоциации, участвовать в обсуждении новых продуктов и инициатив, тестировании и пилотировании решений. Компания уже разместила свое решение для банков FXL в репозитории АФТ.

«Присоединение к АФТ крупных ИТ-компаний, обладающих уникальной экспертизой в области разработки решений для финансовой отрасли, даст новый импульс для развития российского финтеха, поможет рынку внедрять новые продукты и сервисы быстрее и эффективнее. На площадке АФТ «Флексcофт» сможет совместно с ведущими игроками финансового рынка участвовать в проработке инициатив, тестировании и пилотировании решений, развитии финансовых технологий», — отметил генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

«Участие в ассоциации «Финтех» для нас является важным событием, поскольку это та самая площадка, которая позволяет обмениваться экспертизой, опытом, участвовать в пилотировании новых финансовых продуктов. Необходимо отметить, что члены ассоциации — это не только ИТ-компании, но и банки, которые являются потребителями финансовых сервисов. Сегодня мы стали членами этой команды, я бы сказал, семьи. Мы активно участвуем в развитии финансовых технологий. Компания «Флексcофт» обладает 30-летним опытом разработки ИТ-решений для банковского сектора. Надеемся, что будем полезны как самой ассоциации «Финтех», так и ее членам, так и вообще финансовому сектору и в целом экономике страны», — сказал генеральный директор «Флексcофт» Аркадий Лобас.