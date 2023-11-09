Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность

Участники главного финтех-форума «Финополис-2023» обсудили риски и преимущества использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. Компания ФлексСофт следует трендам индустрии и всегда приветствует использование ИИ банками в своих продуктах, решения компании ФлексСофт легко интегрируются с самыми передовыми технологиями.

Одним из событий форума стало подписание договора о вступлении компании ФлексСофт в Ассоциацию ФИНТЕХ. Участие в Ассоциации ФИНТЕХ для компании ФлексСофт – знаменательное событие, ведь ассоциация объединяет несколько крупных направлений, включающих развитие цифровых продуктов, в том числе с использованием ИИ, развитие финансовых информационных технологий, содействие пилотным проектам в области финансов и многие другие.

«Мы гордимся возможностью быть полноправным партнером Ассоциации ФИНТЕХ, видим четкие перспективы развития нашей компании как ведущего разработчика IT-решений для банковского сектора. Сотрудничество с Ассоциацией ФИНТЕХ позволяет получить синергетический эффект всем партнёрам ассоциации, в свою очередь мы полагаем, что 30-летний опыт нашей компании в создании IT-решений для банковского сектора будет полезен в работе как Ассоциации ФИНТЕХ, так и ее участникам», – отмечает генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас.

В статусе ассоциированного члена компания ФлексСофт собирается участвовать в различных инициативах АФТ, в том числе в обсуждении новых продуктов и технологий, тестировании и пилотировании финтех-решений.