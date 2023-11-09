Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023

Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) приняла участие в значимом деловом событии российской ИТ-индустрии «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который прошел в Москве 1 ноября 2023 года. В этом году ежегодное мероприятие состоялось в 16 раз и собрало более 1500 представителей бизнеса, органов власти, а также ведущих ИТ-компаний России.

Основная цель Форума – создание независимой площадки для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем ИТ-рынка с участием государства, бизнеса, ИТ-поставщиков.

Деловая программа мероприятия включала в себя пять тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли» и «Цифровая трансформация». В рамках сессионных заседаний обсуждались проблематика, тренды и наиболее перспективные решения от российских поставщиков, применяемых в различных отраслях.

БСТ выступила спонсором секции «Цифровизация финансового сектора», в которой приняли участие ИТ-директора и руководители ведущих российских банков и финансовых организаций: «Альфа Капитал», «РСХБ-Интех», «Банк ВТБ», «Абсолют Банк», «Банк Синара», «Совкомбанк Факторинг» и другие.

По словам генерального директора «Бизнес Система Телеком» Алексея Карапузова, в настоящий момент финансовый сектор является мощным драйвером развития ИТ-рынка, влияя непосредственно на темпы цифровизации и импортозамещения. В связи с этим БСТ стремится развивать партнерство с российскими банками, предоставляя им новейшие подходы к модернизации инфраструктуры и свой успешный проектный опыт.

«Участие в CNews FORUM 2023 – это хорошая площадка для конструктивного диалога с представителями финсектора и ИТ-компаниями. В последнее время потребность банков в решениях российских производителей значительно выросла. Если еще год назад к продукции нашей компании такие зрелые заказчики только присматривались, то сейчас уже финсектор составляет важную часть в портфеле проектов компании. Высокую востребованность у заказчиков показали серверы «Звезда» на базе 3-го поколения процессоров. Мы хорошо понимаем потребности банков и предлагаем им эффективные решения прикладных задач, таких как импортозамещение ИТ-инфраструктуры, внедрение бизнес-критичных систем и сервисов, виртуализация рабочих мест. В этой связи компания наращивает силы в R&D в части создания российских систем хранения данных и программно-аппаратных комплексов (ПАК), в том числе для задач финансового сектора. Мы видим большой потенциал в развитии собственных ПАК, поскольку они позволяют заказчику упростить внедрение новых систем и повысить надежность и защищенность ИТ-инфраструктуры. Также компания активно развивает направление по созданию заказного ПО – как разработчик мы вошли в этом году в топ-20 по версии CNews», – подчеркнул Алексей Карапузов.

В рамках события «Бизнес Система Телеком» представила новый логотип компании. Выставочный стенд, на котором размещались импортозамещающие продукты компании, был оформлен в новой дизайнерской концепции. По словам заместителя генерального директора – исполнительного директора «Бизнес Система Телеком» Ольги Харченко, обновленный дизайн символизирует новую веху в жизни компании, подчеркивает ее уникальность, прогрессивность и стремление к инновационному развитию.