Новая образовательная программа для учителей информатики от «Группы Астра»

В 2023/24 учебном году «Группа Астра» запустила новый электронный курс «Операционная система Astra Linux Special Edition для учителей информатики». Материалы предназначены для самостоятельного изучения и будут полезны педагогам, которые переходят на ОС Astra Linux и читают основной курс информатики в школах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программа рассчитана на 20 академических часов, состоит из трех модулей и включает промежуточные и итоговое тестирования. Ее прохождение поможет узнать о ключевых преимуществах отечественной платформы и освоить ее без отрыва от основной работы. Курс знакомит с интерфейсом операционной системы, основами работы с программным обеспечением и системными приложениями. Материалы для изучения представлены в виде интерактивных слайдов и скринкастов, демонстрирующих действия в реальной системе, а закрепляется теория на практических заданиях, реализованных в виде симуляционных кейсов, и контрольных вопросах с обратной связью.

«Группа Астра» уделяет большое внимание подготовке педагогов и регулярно организует обучение по собственным программным продуктам как самостоятельно, так и в партнерстве с ведущими вузами страны. Эксперты уверены, что новый курс будет актуален и полезен для широкого круга профильных учителей. Он доступен для всех зарегистрированных пользователей проекта «Астра-школа» и размещен на образовательном портале «Группы Астра».

«Качество подготовки школьников определяется уровнем квалификации педагогов. При переходе на отечественное или свободное программное обеспечение учителям необходимо постоянно обновлять свои знания, овладевать навыками и компетенциями для работы с ранее незнакомыми продуктами, а это требует максимальной концентрации и временных ресурсов. Именно поэтому новый образовательный курс мы разработали таким образом, чтобы преподаватели смогли не только эффективно освоить функционал платформы без отрыва от основной деятельности, но и создать методику, позволяющую школьникам быстро и без потери качества изучать предмет», – сказал Федор Кирдяшов, директор департамента образования «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.