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R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Передовые технологии» — российским разработчиком программного обеспечения RuDesktop.

R-Style Softlab расширяет возможности партнерского хаба, сформированного для предложения рынку пакета импортозамещенных решений, соответствующего отраслевым трендам и требованиям клиентов.

Расширение продуктового предложения за счет решений партнеров RuDesktop поможет R-Style Softlab реализовывать программы ИТ-трансформации, включающие замену оборудования, переход на отечественные решения базового и системного ПО, а также миграцию корпоративных информационных систем и ПО для отдельных бизнес-направлений на российские аналоги. Среди новых приоритетных бизнес-направлений компании – агропромышленный сектор и проекты импортозамещения для среднего и крупного бизнеса.

Решение RuDesktop позволяет обеспечивать удаленный доступ к компьютерам и управление конфигурациями устройств. ПО совместимо с различными операционными системами, как иностранными (Android, Windows, macOS, Linux), так и российскими (Astra Linux, «Ред ОС», «Альт»). Сервер устанавливается на базе Astra Linux, Ubuntu и Debian, что делает решение удобным для интеграции и использования на большинстве серверов.

RuDesktop является полностью российской разработкой, что позволяет использовать ее в рамках реализации стратегии импортозамещения в проектах государственных и корпоративных заказчиков. Отечественный программный продукт заменяет решения для удаленного доступа иностранных вендоров AnyDesk и TeamViewer, а также программу управления конфигурациями устройств Microsoft System Center.

Программный комплекс успешно прошел государственную регистрацию программы для ЭВМ и внесен в реестр программ под №2022667530 от 21 сентября 2022 г., а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под №15913 от 9 декабря 2022 г.

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