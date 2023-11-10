Александр Кузнецов назначен директором департамента маркетинга ГК Merlion

ГК Merlion сообщает о назначении Александра Кузнецова директором департамента маркетинга. Александр работает в сфере маркетинга более 18 лет. В 2004 г. закончил Московский городской педагогический университет по специальности «Психология».

До прихода в ГК Merlion около семи лет развивался как профессионал в сегменте ИТ-ритейла, занимал руководящие позиции в ведущих федеральных розничных сетях. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В Merlion Александр пришел в 2012 г. на должность руководителя отдела организации мероприятий с последующим расширением полномочий в части тактического и операционного маркетинга. За более чем 10 летний период работы в ГК Merlion Александр показал себя как эффективный менеджер, собравший сильную команду специалистов и показывающий высокие результаты своей профессиональной деятельности.

Александр Кузнецов

В новой должности директора департамента маркетинга ГК Merlion Александр сосредоточится на стратегическом развитии бренда Merlion, будет отвечать за экономическую эффективность маркетингового продвижения компании и реформирование механизмов работы с вендорами и партнерами.

«Александр – опытный и инициативный руководитель, умеющий видеть перспективы и способный на оперативную перестройку текущих бизнес-процессов в зависимости от конъюнктуры рынка. Он отлично знает аспекты работы маркетинга в российском сегменте В2В и В2С. Ожидаем от данного назначения самые позитивные результаты», - сказал генеральный директор группы компаний Merlion Сергей Расколов.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.