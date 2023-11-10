Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба»

Холдинг «Т1» и Банк России заключили 10 ноября 2023 г. соглашение о сотрудничестве по развитию совместных образовательных программ на базе «Финтех хаба» Банка России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Т1» окажет всестороннюю поддержку Банку России в организации просветительских и обучающих мероприятий и практик по направлениям финансовых технологий, инноваций в платежах и кибербезопасности. Также сотрудничество сторон направлено на обмен опытом в вопросах повышения квалификации кадров по темам, связанным с цифровизацией и передовыми технологиями.

«Совместная работа холдинга «Т1» и Банка России над внедрением современных образовательных программ направлена на привлечение в сферу финтеха наиболее талантливых и активных студентов и практикующих специалистов. Мы готовы поделиться с участниками образовательных программ глобальной экспертизой в части инновационных технологий финансовой сферы и опытом реализации масштабных проектов, а по итогам образовательной инициативы будем рады пригласить в свою команду тех, кто успешно пройдет все этапы», ─ отметил Алексей Фетисов, генеральный директор «Т1».

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Финтех хаб» - проект Банка России, где эксперты делятся опытом и знаниями со школьниками, студентами и практикующими специалистами. Совместно с партнерами «Финтех хаб» реализует просветительские и образовательные программы, на которых рассматривается применение инноваций финтеха, платежных технологий и кибербезопасности к прикладным задачам финансового рынка.