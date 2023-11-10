Исследование «Контур.Толк»: 20% офисных сотрудников проводит более 5 онлайн-встреч каждый день

Почти у половины (42,4%) офисных сотрудников российских компаний за последний год количество онлайн-встреч выросло в 2–3 раза — и это несмотря на то, что в удаленном или гибридном режиме сейчас работают лишь чуть более четверти сотрудников (28,5%). К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в ходе опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране.

Формат онлайн-встреч, особенно популярный в пандемию, не утратил актуальности и сейчас. Лишь 23% опрошенных сотрудников чаще участвуют в очных совещаниях, в то время как более половины респондентов (57%) решают рабочие вопросы в основном по видеосвязи, а каждый пятый (19,4%) разрывается между онлайн- и офлайн-встречами.

Количество онлайн-совещаний за последний год сократилось лишь у незначительного количества сотрудников российских компаний (5,5%). Почти у трети оно выросло примерно вдвое, а у 12% — даже втрое. Более половины респондентов (52%) отмечают, что число встреч удаленного формата, в которых они участвуют, осталось на прежнем уровне.

Разного рода встречи и совещания уже занимают большую часть рабочего времени россиян. Почти половина респондентов (47,6%) признаются, что им сейчас приходится присутствовать на 3–4 видеозвонках в день, а каждый пятый (19,7%) ежедневно участвует более чем в пяти встречах. И лишь трети опрошенных (32,8%) удается ограничиться 1–2 совещаниями.

В крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек доля тех, кто почти весь день проводит на совещаниях, еще выше — на уровне 32%. При этом постоянно беседуют с коллегами и клиентами онлайн и линейные специалисты, и руководители среднего и высшего звена в равной степени.

Интересно, что инициаторами онлайн-встреч респонденты чаще всего не являются: более чем в половине случаев (55%) они просто участвуют в совещаниях, и только треть опрошенных (34%) становятся их непосредственными организаторами. Самыми активными инициаторами онлайн-встреч стали начальники отделов или направлений в компаниях, владельцы бизнеса и топ-менеджеры собирают сотрудников несколько реже.

«Основным преимуществом рабочих встреч удаленного формата по сравнению с очными россияне считают возможность быть на связи из любой точки мира (45%), а также отсутствие необходимости ездить в офис (16%). При этом более трети сотрудников российских компаний (38%) отмечают, что сами они работают в офисе, а по видеосвязи проводят встречи с коллегами и клиентами из других подразделений и городов. Онлайн-формат позволяет хотя бы частично экономить время, которое многочисленные совещания съедают в любом случае. Поэтому его популярность в ближайшее время как минимум не будет снижаться, особенно если компании позаботятся об использовании безопасных сервисов видеосвязи», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».