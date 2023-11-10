CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Нота» и «Почта банк» расширяют сотрудничество

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и «Почта банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились реализовывать проекты на основе инструментов и методологии платформы «Сфера».

«Сфера» – ИТ-решение отечественного вендора, которое объединяет более 40 инструментов для управления командой, продуктом, сервисом, бэклогом, культурой разработки, мониторингом и поддержкой. Продукт призван повысить гибкость и оптимизировать бизнес-процессы банка, а также повысить устойчивость его ИТ-инфраструктуры.

Соглашение станет продолжением сотрудничества вендора «Нота» и «Почта банка». Партнеры уже успешно реализовали совместный проект по внедрению решения «Нота визор» (ранее «T1 EasyTax»), благодаря которому кредитная организация перешла в режим налогового мониторинга. Внедрение ИТ-продукта позволило банку автоматизировать отчетность, минимизировать трудозатраты и финансовые риски.

«В истории нашего сотрудничества с «Почта банком» уже есть большой успешный проект, и мы рады, что он положил начало долгосрочному партнерству. Наши компании объединили усилия и ресурсы для совместного развития инноваций, взаимного обогащения экспертизы и технологического совершенствования продуктов. Безопасные и надежные инструменты платформы «Сфера» закроют потребности банка в вопросах управления проектами с учетом специфики российского рынка, особенно в вопросах контроля отчетности и мониторинга», — отметил заместитель генерального директора «Т1», управляющий директор «Нота» Кирилл Булгаков.

«ИТ-решение «Сфера» поможет «Почта банку» оптимизировать весь цикл разработки и эксплуатации ИТ-продуктов и повысить прозрачность процесса управления проектами. Особенную ценность для нас представляет возможность кастомизации и конфигурации настроек инструментов платформы, что позволит быстро адаптироваться к растущим запросам бизнеса», — сказал вице-президент, директор по информационным технологиям «Почта банка» Иван Карпов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские связисты смогут пользоваться иностранными спутниками, но только с разрешения армии и ФСБ

В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

Россию заполонили «второсортные» ИТ-шники. Качественных специалистов разобрали, в остальных из-за дефицита кадров работодатели бросаются деньгами

Арестован экс-гендиректор «Авиатики» по делу о хищении в Минпромторге 240 млн руб., выделенных на судостроительное ПО

YouTube загоняет пользователей в рекламное рабство. Все приложения, вырезающие рекламу, будут уничтожены

HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще