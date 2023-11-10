Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле

Новые образовательные программы в сфере электронной торговли могут появиться благодаря сотрудничеству факультета e-commerce университета «Синергия» и «Сбербизнеса». Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

«В современном мире стратегическое партнерство между образовательными учреждениями и бизнесом становится все более востребованным. Оно помогает университетам перенимать практический опыт и следовать трендам индустрии, а компаниям — выносить сложные вопросы на обсуждение исследователей и пополнять штат новыми кадрами. Сотрудничество со «Сбербизнесом» открывает широкие возможности для создания практико-ориентированных образовательных программ по электронной торговле и дальнейшего трудоустройства выпускников в ведущие организации», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Стратегическое партнерство между «Синергией» и «Сбербизнесом» способствует созданию гибких образовательных программ, адаптированных под требования рынка и интересы студентов, и вносит значительный вклад в развитие образования в области электронной коммерции, а также способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать на быстро меняющемся рынке.

Ожидается, что партнерство организаций позволит подготовить квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для работы в сфере электронной торговли.

«Для нас рынок e-commerce является самым быстрорастущим и развивающимся сегментом бизнеса на данный момент, и мы как самый инновационный банк в стране всегда идем в ногу со временем, а для этого необходимо поспевать за всеми изменениями данной отрасли, следить за тенденциями на рынке и использовать эффективные инструменты. Мы в «Сбере» рады, что можем поддержать в рамках банковского обслуживания новых продавцов, а также предоставить им инструменты для будущего роста. К тому же наше комплексное решение для продавцов упростит работу с банком и позволит больше времени уделить любимому делу», — сказал куратор партнерского направления в Сбербанке Роман Панин.

Согласно данным аналитиков, опубликованным весной 2023 г., сфера электронной торговли динамично развивается. В 2022 г. оборот рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб., что на 38% больше, чем в 2021 г. Количество онлайн-заказов в России выросло еще сильнее — на 65%, до 2,8 млрд. Соответственно, сфера электронной торговли нуждается в квалифицированных специалистах и актуализированных образовательных программах.

«Совместное участие двух сильных игроков рынка является неоценимым вкладом в подготовку специалистов высокого уровня, способных успешно конкурировать на рынке труда и развивать электронную торговлю в России. Разработка образовательных программ позволит студентам получить актуальные и необходимые знания и навыки, которые, несомненно, помогут им в карьере. Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию образовательной сферы в области электронной коммерции», — сказала руководитель факультета e-commerce Елизавета Писарева.

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Университет «Синергия» — частный вуз, основанный в 1995 г. и имеющий государственную лицензию на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. В университете на более чем 35 факультетах обучаются свыше 140 тыс. человек из 89 стран мира по 500 образовательным программам для всех уровней подготовки. Университет специализируется на выпуске профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, ИТ, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий.